VIDEO: इस तरह से एरोन फिंच को अंपायर ने दिया आउट करार, फैंस के बीच छिड़ गई बहस

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ, जिसे देख क्रिकेट फैंस ने अंपायर पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 11.6 ओवर में अश्विन की गेंद पर फिंच को आउट करार दिया गया। रिव्यू देखने पर पता चला कि गेंद फिंच के पैड से लगकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई थी। इससे साफ दिख रहा था कि फिंच नॉट आउट थे और अगर अंपायर को संदेह था, तो वह थर्ड अंपायर की भी मदद ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

Another big moment just before tea as Finch opts NOT to review! #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/2sudnA0KAf

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 9, 2018