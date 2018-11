भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टी20 मैच में डकवर्थ लुईस नियम के चलते 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान टीम इंडिया की फील्डिंग लचर दिखाई दी। कप्तान विराट कोहली और खलील अहमद ने आसान कैच तक ड्रॉप किए, जो भारत को भारी पड़े। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इस हार का कारण खराब क्षेत्ररक्षण को बताया। उनके मुताबिक इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। भारत के खराब क्षेत्ररक्षण के कारण ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से प्रभावित मैच में 17 ओवर में चार विकेट पर 158 रन बना लिए जिससे भारत को इतने ओवर में ही जीत के लिए 174 रन का लक्ष्य मिला। ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 गेंद में 46 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के लिए धवन ने 42 गेंद में 76 रन बनाकर फार्म में वापसी की। दिनेश कार्तिक ने भी 13 गेंद में 30 रन की ताबड़तोड पारी खेली लेकिन भारतीय टीम सात विकेट पर 169 रन ही बना सकी।

