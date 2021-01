टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला पुरुषों के मैच में अंपायर की भूमिका में नजर आईं। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गईं हैं। 32 साल की क्लेयर गुरुवार यानी 7 जनवरी 2021 को शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में हैं। टॉस के दौरान वह दोनों कप्तानों और मैच रेफरी के साथ दिखाईं दीं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए), इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भी उन्हें बधाई दी है। पोलोसक इससे पहले पुरुष एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि भी अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने अप्रैल 2019 में वर्ल्ड किकेट लीग डिवीजन 2 के फाइनल मैच में भी आफिशियल की भूमिका निभाई थी। वह मुकाबला नामीबिया और ओमान के बीच खेला गया था। दिसंबर 2018 में वह और इलोसे शेरीडन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले किसी प्रोफेशनल मैच में मैदान पर उतरने वाली पहली महिलाएं बनी थीं। दोनों ने वुमन्स बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेले गए मैच में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाई थी।

क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों के डोमेस्टिक मुकाबलों में अंपायरिंग करने वाली भी पहली महिला हैं। उन्होंने 2017 में जेएलटी कप के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। क्लेयर पोलोसाक साल 2016 में, न्यूजीलैंड की कैथी क्रॉस के साथ टी20 विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनीं थीं। साल 2016 में महिला टी20 विश्व कप भारत में ही खेला गया था। पोलोसाक न्यू साउथ वेल्स में रहती हैं। वह पिछले साल फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया में हुए महिला टी20 विश्व कप के अंपायरिंग पैनल का भी हिस्सा थीं।

इस मैच में दो पूर्व तेज गेंदबाज पॉल रिफेल और पॉल विल्सन मैदानी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड तीसरे (टेलीविजन) अंपायर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड बून मैच रेफरी हैं। आईसीसी के नियमों के मुताबिक, टेस्ट मैच में मेजबान क्रिकेट बोर्ड चौथे अंपायर को अपने आईसीसी अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में से नियुक्त कर सकता है।

There’s a major milestone today as Claire Polosak becomes the first woman to umpire in a men’s Test match.@AlisonMitchell – after we interrupted her lunch – shares Polosak’s journey and how she got to this point #AUSvIND pic.twitter.com/IZUIRhs0cn

— 7Cricket (@7Cricket) January 7, 2021