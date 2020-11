ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज (वनडे और टी20) से बाहर हो गए हैं। रायटर्स की खबर के मुताबिक, यही नहीं, 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में होने वाले पहले टेस्ट में शामिल होने के लिए फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। यदि वह टेस्ट में सफल नहीं हुए तो उन्हें पहले या उसके बाद के मुकाबलों से भी बाहर होना पड़ सकता है।

डेविड वॉर्नर ने दोनों वनडे में टीम इंडिया के खिलाफ विस्फोट अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। वह दूसरे वनडे (रविवार यानी 29 नवंबर) में फील्डिंग के दौरान घायल हो गए थे। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। 34 साल के वॉर्नर बुधवार को होने वाले तीसरे वनडे के अलावा तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। वह अपने घर लौट गए हैं। वहीं वह अब रिहैब प्रक्रिया से गुजरेंगे। वॉर्नर की जगह डी आर्ची शॉर्ट को टीम में शामिल किया गया है। डेविड वॉर्नर के अलावा पैट कमिंस भी भारत के खिलाफ तीसरे वनडे और पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। टीम ने उनको आराम देने का फैसला किया है।

