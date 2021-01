घर में गिरा कंगारु गेंदबाज, टूट गईं ‘पसलियां,’ सिडनी टेस्ट से पहले लगा ऑस्ट्रेलिया को झटका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। मैच शुरू होने पहले मेजबान टीम को झटका लगा है। उसके तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन चोटिल होकर तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। टीम पदाधिकारियों ने बताया कि जेम्स पैटिनसन अपने घर में गिर गए थे। इस कारण उनकी पसलियों में चोट आई है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जेम्स पैटिनसन को पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया था। ब्रिसबेन में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट से पहले उनकी चोट का आकलन किया जाएगा। उसके बाद ही तय होगा कि वह चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किए जाएंगे या नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के जरिए पैटिनसन के तीसरे टेस्ट से बाहर होने की जानकारी दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज सीन एबॉट और माइकल नेसर को भी टीम में शामिल किया है। इन दोनों को भी बैकअप गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

Men’s Squad Update: Fast Bowler James Pattinson has been ruled out of our Australian squad for the third #AUSvIND Vodafone Test with bruised ribs.

He will not be replaced in the squad and will be assessed further ahead of the Brisbane Test match. pic.twitter.com/YAauH5zDHj

— Cricket Australia (@CricketAus) January 3, 2021