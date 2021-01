भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की मौजूदा स्थिति पर तरस जताया है। खासकर टीम इंडिया के तीन बल्लेबाजों के रन आउट होने पर। उन्होंने चार मैच की सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों की विकेटों के बीच दौड़ पर निशाना साधा है। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज (हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह) रन आउट हो गए।

इसे लेकर पूर्व किकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ‘तीन बल्लेबाज रन आउट, इसे कहते हैं… गरीबी में आटा गीला।’ शनिवार को सिडनी टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। शुक्रवार के नाबाद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने तीसरे दिन के खेल की शुरुआत की। रहाणे जल्द ही पवेलियन लौट गए। उनकी जगह हनुमा विहारी क्रीज पर आए। हनुमा ने अपने खाते में 4 रन ही जोड़े थे कि एक शॉट उन्होंने मिड-ऑफ की तरफ खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। विहारी ने आगे आकर गेंद का सामना किया। उन्होंने तेजी से रन चुराने की कोशिश की, लेकिन जोस हेजलवुड का थ्रो सीधा विकेट पर जाकर लगा। विहारी रन आउट हो गए।

Three run-outs….is the how you define ‘ग़रीबी में आटा गीला’। #AusvInd

Josh Hazlewood talks us though today’s incredible run out and whether or not he’s now got his mate Pat Cummins covered #AUSvIND | @alintaenergy pic.twitter.com/OzSllgrLHM

