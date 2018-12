भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न टेस्ट में 137 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ कप्तान विराट कोहली ने कमेंटेटेर कैरी ओकीफ को मुंहतोड़ जवाब भी दे डाला। बता दें कि कीफ ने मैच के दौरान मयंक अग्रवाल पर तंज कसते हुए कहा था कि, “मयंक ने तिहरा शतक रेलवे कैंटीन के खिलाफ जड़ा था। उस मैच में कैंटीन के शेफ और वेटर गेंदबाजी कर रहे थे।” हालांकि आलोचना के बाद ओकीफ ने माफी भी मांग ली, लेकिन कोहली इसका जवाब देने से कहां चूकने वाले थे। विराट ने कहा, “हमारा प्रथम श्रेणी ढांचा बेहतरीन है और यही कारण है कि हम जीत रहे हैं। हमारा प्रथम श्रेणी ढांचा हमारे तेज गेंदबाजों को चुनौती देता है। इससे उन्हें विदेश में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।”

विराट के इस जवाब की भारतीय फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं…

“Our first class cricket is amazing … credit has to go to our first class setup back home.” – @imVkohli #AUSvIND pic.twitter.com/uq2wACoLjQ — #7Cricket (@7Cricket) December 30, 2018

India’s captain, Virat Kohli, and Man of the Match Jasprit Bumrah both credited the first-class structure in India following their win over Australia at the Melbourne Cricket Ground.#AUSvIND — Just Cricket (@BatBallStumps) December 30, 2018

This is not the Team India as it used to be in the 90s or in early 2000s. This is today’s Team India under #ViratKohli which will wrap your words & give you back Good to see Bumrah credits first class cricket for his succes! Hope you are listening @kokeeffe49 #AUSvIND #AUSvsIND — Sushant Agarwal (@sushant_ddn) December 30, 2018

Isa Guha : What do you put this success down to ? @imVkohli : Our first class cricket is amazing. Giving it back to kerry O’Keeffe and a bunch of dumb commentators right after the victory. #AUSvIND #INDvAUS

Australia in Australia — Sanjeevcasm (@sanjeevcasm) December 30, 2018

“Our first-class cricket is amazing, which is why we won. Credit must go to first-class set-up in India, which challenges our fast bowlers in India, and that helps them abroad” – classy response by Virat Kohli. Makes his point loud and clear without running down anyone. #AUSvIND — Saurabh Somani (@saurabh_42) December 30, 2018

Isa: “What do you put this success down to?” Kohl: “Our first class cricket is amazing…” What an answer by Kohli to Kerry#AUSvIND — Mitul (@Eme2ul) December 30, 2018

“It’s a good thing that I don’t read any comments or what the opinions are. Our first class cricket is amazing. We are not going to stop here. Nothing is to going to distract us from wanting us to winning that last Test match”- Winning Captain Virat Kohli (King Kohli) #TeamIndia pic.twitter.com/qDBH7YqoE3 — Sir Jadeja (@SirJadeja) December 30, 2018

भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर चार मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली। भारत के 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम लंच के बाद के सत्र में 261 रन पर ढेर हो गई। बारिश के कारण सुबह के सत्र में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

भारत ने अंतिम दिन सिर्फ 4-3 ओवर में बाकी बचे दो विकेट चटकाकर जीत की औपचारिकता पूरी की। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 53 रन देकर तीन जबकि मैच में 86 रन देकर नौ विकेट चटकाए जिसके लिए उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया। रविंद्र जडेजा ने भी 82 रन देकर तीन जबकि मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा ने क्रमश: 71 और 40 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

