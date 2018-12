LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs Australia 2nd Test Live Cricket Score Online: AUS-126/1, बुमराह ने फिंच को दिखाया पवेलियन का रास्ता

Live Cricket Score Online, India vs Australia 2nd Test: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

India vs Australia, Ind vs Aus 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अच्छी शुरुआत करते हुए भारत के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को भारत के खिलाफ भोजनकाल तक अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 66 रनों का स्कोर बना लिया है। पर्थ स्टेडियम पर जारी मैच में मार्कस हैरिस (36) और एरॉन फिंच (28) ने आस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी। दोनों नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इसके बाद उसने सलामी बल्लेबाज हैरिस और फिंच की 66 रनों की साझेदारी से अपनी पहली पारी की अच्छी शुरुआत की है।

इससे पहले एडिलेड ओवल मैदान पर भारतीय टीम की जीत उसके गेंदबाजों और टीम के कप्तान विराट कोहली के योगदान के बगैर हासिल हुई थी और यह बेहद सकारात्मक तथ्य है। इस मैच में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टीम के लिए स्कोर हासिल किया था। हालांकि, चोटिल होने के कारण बाहर हुए रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की अनुपस्थिति टीम को थोड़े दबाव में डाल सकती है।

India vs Australia 2nd Test Live Cricket Score Online, Ind vs Aus Live Score: यहां देखें मैच का लाइव स्कोर…

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD हिंदी, जबकि Sony Six and Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है।