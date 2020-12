India vs Australia 2nd Test Playing 11, Squad, Players List: भारतीय क्रिकेट टीम ने 26 दिसंबर 2020 से होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया ने चार बदलाव किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को भी आखिरी एकादश में शामिल किया गया है। जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं, पंत ऋद्धिमान साहा की जगह विकेट के पीछे की भूमिका निभाएंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने प्लेइंग इलेवन के संबंध में ट्वीट किया है। जैसा कि पहले ही कयास थे, टीम की कमान अजिंक्य रहाणे को दी गई है। चेतेश्वर पुजारा को उप कप्तान बनाया गया है। दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार से होना है। यह है दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा (उप-कप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

