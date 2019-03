Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Online, India vs Australia Live Score: भारत को दूसरा झटका, धवन 21 रन बनाकर आउट

Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Online: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर

India vs Australia, Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 5 मार्च को नागपुर में खेला जा रहा है। पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर होगी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 43 रन बना लिए हैं।

पहले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 237 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 10 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में केदार जाधव ने शानदार प्रदर्शन किया और 81 रनों की पारी खेली। जाधव का विकेटकीपर एमएस धोनी ने बखूबी साथ दिया और चौका जड़ते हुए भारत को जीत दिलाई। हालांकि इस मैच में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और बिना खाता खोले पवैलियन लौट गए। ऐसे में दूसरे मुकाबले में शिखर की जगह केएल राहुल को मौका मिल सकता है।

India vs Australia, Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score

इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर किया जाएगा। वहीं हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देखा जा सकता है। जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।