भारत ने एडिलेड वनडे में ऑस्‍ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। कप्‍तान विराट कोहली के 39वें वनडे शतक की बदौलत मिले प्‍लैटफॉर्म को पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक ने बखूबी भुनाया। जब कोहली आउट हुए तब टीम को 38 गेंदों पर 57 रन चाहिए थे। धोनी और कार्तिक (14 गेंद पर नाबाद 25) ने फिर कोई विकेट नहीं गिरने दिया। मैच आखिरी ओवर तक खिंचा। बेहरनडार्फ की 6 गेंदों पर जीत के लिए 7 रन चाहिए थे , पहली ही गेंद पर धोनी ने शानदार छक्‍का जड़कर स्‍कोर बराबर कर दिया। अगली गेंद पर एक खतरनाक सिंगल लेकर जीत दिलाई और हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया।

अपनी पारी में धोनी ने दो छक्‍के लगाए। उन्‍होंने 54 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली जिसमें अधिकतर रन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए बने। मैच के आखिरी ओवरों में धोनी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई और फिजियो को बुलाना पड़ा। इसी समय ड्रिंक्‍स ब्रेक हुआ जिसमें खलील अहमद मैदान पर रिफ्रेशमेंट्स लेकर आए। वह जब दूसरे छोड़ पर खड़े कार्तिक को पानी पिलाने गए तो पिच पर चलते हुए गए। यह देख धोनी नाराज हो गए और वापस जाते खलील को डांट लगाई। ट्विटर पर कुछ फैंस ने इस वाकये का वीडियो साझा किया है।

ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए 299 का लक्ष्‍य रखा था। कोहली ने 112 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। कोहली का यह वनडे में 39वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 64वां शतक है। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (100) और रिकी पोंटिंग (71) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भुवनेश्वर कुमार (45 रन देकर चार) और मोहम्मद शमी (58 रन देकर तीन) ने अच्‍छी गेंदबाजी से ऑस्‍ट्रेलिया को आखिरी ओवरों में ज्यादा रन नहीं बनाने दिए।

MS Dhoni post match interview:-

"I have very much got it. I was getting used to conditions last game but now I'm confident. Virat is returning me the favour from the past by assuring my place in the side. Also Khaleel needs water boy training from Stuart Binny."#AUSvIND pic.twitter.com/7t4fH6uR5y

— CRICKET TIMES (@CrickeTimes) January 15, 2019