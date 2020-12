ऑस्ट्रेलिया: एरोन फिंच (कप्तान), मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, डी'आर्सी शॉर्ट, मोइसेस हेनरिक्स, डेनियल सैम्स, सीन एबॉट, एंड्रयू टाय, मिशेल स्वीपसन, एडम जंपा।

India will bowl first in the final #AUSvIND T20I ☝️Aaron Finch is back for Australia. Can he lead them to victory? pic.twitter.com/vd4tid769B