Live Cricket Score Online, India vs Australia 1st Test Live Score Streaming: भारत की बेहद खराब शुरुआत, रहाणे 13 रन बनाकर आउ

India vs Australia, Ind vs Aus 1st Test Live Cricket Score Streaming Online: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

India vs Australia, Ind vs Aus 1st Test Live Cricket Score Streaming Online: टीम के कप्तान विराट कोहली ने 6 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और केएल राहुल दूसरे ही ओवर में 2 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मुरली विजय भी 15 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा गए। भारत ने 41 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए हैं।

अब टीम इंडिया की नजर एक बड़े स्कोर पर होगी। आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम इस टेस्ट श्रृंखला में उतरेगी, तो उसका लक्ष्य विदेशी सरजमीं पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने का कलंक धोने और 70 बरस में पहली बार यहां श्रृंखला जीतने का होगा। दक्षिण अफ्रीका में भारत को टेस्ट श्रृंखला में 1-2 और इंग्लैंड में 0-4 से पराजय झेलनी पड़ी। विराट कोहली की टीम अब आस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला जीतकर विदेश में ‘फ्लाप शो’ का कलंक मिटाना चाहेगी।

भारत प्लेइंग इलेवनः मुरली विजय, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली , अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत , रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी।

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवनः मार्कस हैरिस, एरॉन फिंच, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकोम्ब, ट्रैविस हेड, टिम पेन, पैट कमिन्स, मिशेल स्टार्क, जोश हैज़लवुड, नाथन लियोन।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित कर चुके कोहली के लिये करिश्माई कप्तान कहलाने का भी यह श्रृंखला सुनहरा मौका है। आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर भारत ने अब तक 44 टेस्ट खेलकर सिर्फ पांच जीते हैं। पिछले 70 साल में 11 दौरों पर भारत ने दो बार श्रृंखला ड्रा कराई। पहले सुनील गावस्कर की कप्तानी में 1980 . 81 और फिर सौरव गांगुली के कप्तान रहते 2003-04 में। भारतीय टीम आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहेगी लेकिन 12 खिलाड़ियों में हनुमा विहारी और रोहित शर्मा की मौजूदगी संकेत है कि 20 विकेट लेने के लिये पांच गेंदबाजों को उतारने की रणनीति में बदलाव होगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD हिंदी, जबकि Sony Six and Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।