India vs Aghanistan 1st Test Live Cricket Score: भारत के पास अनुभवी खिलाड़ी है, जबकि अफगानिस्तान अनुभवहीन है।

India vs Aghanistan 1st Test Live Cricket Score Streaming, Ind vs Afg Test Match Live Cricket Score Streaming, Watch Live Cricket Match Online at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1, Star Sports 2 Live Cricket: भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और शिखर धवन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का काम किया और 11 ओवर में 50 से अधिक रन जोड़ डाले। अजिंक्य रहाणे इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे हैं। मेजबान जानते हैं कि हालिया दौर में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन दिखाया उससे वो उलटफेर कर सकते हैं। इसलिए भारत किसी भी लिहाज से उसे हल्के में नहीं लेगा।

यह मैच एक तरह से भारतीय बल्लेबाजी और अफगानिस्तान के स्पिन आक्रामण के बीच की जंग है। अफगानिस्तान ने इस मैच में राशिद खान, मुजीब उर रहमान, जहीर खान और हमजा कोटक की स्पिन चौकड़ी को टीम में चुना है। इन चारों के अलावा मोहम्मद नबी पांचवें स्पिनर हैं।

रहाणे ने अपनी तीनों सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल, शिखर धवन और मुरली विजय को अंतिम एकादश में मौका दिया है। करुण नायर को टीम में जगह नहीं मिली है। आठ साल बाद टेस्ट में वापसी करने वाले दिनेश कार्तिक को भी टीम में शामिल किया गया है।

India vs Aghanistan 1st Test : यहां देखें मैच का लाइव प्रसारण