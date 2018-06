टीम इंडिया ने पेश की मिसाल, अफगानिस्तान को विजेता ट्रॉफी के साथ फोटो के लिए बुलाया

Ind vs Afg, India vs Afghanistan 2018 Test Match: बैंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम को पांच दिनों के टेस्ट मैच में महज दो दिनों में ही धूल चटाने वाली टीम इंडिया ने एक शानदार मिसाल पेश की। जीत दर्ज करने बाद जब विजयी ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने की बारी आई तो टीम इंडिया ने अफगान खिलाड़ियों को भी साथ में बुला लिया। ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई विजेता टीम अपने जीत के जश्न के पलों में विरोधी टीम को भी साथ में ले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया की इस दिलेरी का वीडियो ट्वीट किया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की तारीफ के पुल बांध दिए। करीब 43 सेकेंड के वीडियो में दोनों टीमों के खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखे जा रहे हैं। भारतीय टीम की इस पहल का असर यह रहा कि अपने डेब्यू मैच में बुरी तरह पटखनी खाने वाली अफगानिस्तानी टीम के क्रिकेटरों के चेहरों पर मायूसी कुछ देर के लिए काफूर हो गई।

वीडियो में मेजबान भारतीय टीम के साथ-साथ मेहमान टीम के खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं और शौक से फोटो खिंचाते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि बीसीसीआई बीते समय में अफगानिस्तान क्रिकेट को मुख्यधारा में लाने के लिए उसके समर्थन में कई सराहनीय कार्य कर चुकी है। भारत के साथ उसका पहला टेस्ट मैच भी उसी की पहल का हिस्सा है। बीसीसीआई ने अफगानिस्तानी टीम के लिए भारत में दो स्टेडियम भी मुहैया कराए हैं। भारत के ग्रेटर नोएडा और देहरादून के स्टेडियम को अफगानिस्तान की टीम बतौर घरेलू स्टेडियम इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में देहरादून में ही बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में उसे 3-0 हरा दिया था।

What a brilliant gesture from #TeamIndia to ask @ACBofficials players to pose with them with the Trophy. This has been more than just another Test match #SpiritofCricket #TheHistoricFirst #INDvAFG @Paytm pic.twitter.com/TxyEGVBOU8

