टीम इंडिया ने रचा इतिहास, बनी 2 दिन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम

Ind vs Afg, India vs Afghanistan 2018 Test Match: बैंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को महज दो दिनों में ही पटखनी देने वाली टीम इंडिया ऐसा कीर्तिमान रचने वाले पहली एशियाई क्रिकेट टीम बन गई। टीम इंडिया ने अपने शानदार खेल से गुरुवार (14 जून) को शुरू हुए टेस्ट मैच को शुक्रवार (15 जून) में ही समेट दिया और अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम को पारी और 262 रनों से हरा दिया। भारत के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी पारी वाली जीत भी साबित हुई। टीम इंडिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन-अप के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का टिकना पहले ही मुश्किल माना जा रहा था लेकिन मैच के दौरान ऐसे कम ही मौके आए जब मेहमान टीम के खिलाड़ियों के बल्ले से गेंद का सामना हुआ हो। अफगानिस्तान की लिए यह हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह उसका पहला पांच दिवसीय मैच था।

टी-20 में बांग्लादेश को हराकर अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाली अफगानिस्तान की टीम अपनी दोनों पारियां क्रमश: दिन के दूसरे और आखिरी सत्र में खेलीं। भारतीय गेंदबाजों ने उसे तीसरे दिन तक जाने नहीं दिया और टेस्ट इतिहास में पहली बार दो दिन में जीत हासिल की। इस मैच में भारत में खेले जाने वाले किसी टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा विकेट गिरने का रिकार्ड भी बना है। दूसरे दिन कुल 24 विकेट गिरे जिसमें 20 विकेट अफगानिस्तान के थे और चार विकेट भारत के।

And that's that from Bengaluru as #TeamIndia beat Afghanistan in #TheHistoricFirst Test by an innings and 262 runs. #INDvAFG pic.twitter.com/OF7ZqIFJoK

पहली पारी में शिखर धवन के 107, मुरली विजय के 105, हार्दिक पांड्या के 71 और लोकेश राहुल के 54 रनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत ने 474 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। अफगानिस्तान को दूसरे दिन के दूसरे सत्र में अपनी पहली पारी खेलने का मौका मिला, जिसमें वह 27.5 ओवरों में महज 109 रनों पर ढेर हो गई और इसी के साथ चायकाल की घोषणा भी कर दी गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 365 रनों की बढ़त ले ली थी और मेहमान टीम को फॉलोऑन के लिए आमंत्रित किया। फॉलोऑन के साथ दूसरी पारी खेलने उतरे अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर टेस्ट की परीक्षा में फेल रहे और भारत के गेंदबाजों के सामने 38.4 ओवरों में 103 रनों पर ही ढेर हो गए। इस तरह अफगानिस्तान को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा।

What a brilliant gesture from #TeamIndia to ask @ACBofficials players to pose with them with the Trophy. This has been more than just another Test match #SpiritofCricket #TheHistoricFirst #INDvAFG @Paytm pic.twitter.com/TxyEGVBOU8

