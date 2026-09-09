भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी और इस सीरीज को भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान होस्ट करेगा। दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में टी20 मैचों का आयोजन आमतौर पर शाम 7.30 बजे से होता है और इन मैचों की शुरुआत भी इतने बजे से की जाएगी। इस सीरीज के मैचों को आप किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं साथ ही इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी आइए इसके बारे में जानते हैं।

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत कब से होगी?

भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी।

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज कहां खेली जाएगी?

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे।

भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 मैच कितने बजे शुरू होंगे?

भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाली सभी मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.30 बजे शुरू होंगे और टॉस शाम 7.00 बजे होगा।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग Soni Liv App, FanCode Website और App पर की जाएगी।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण किस चैनल पर किया जाएगा?

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम अफगानिस्तान T20I सीरीज का शेड्यूल

पहला T20I मैच: रविवार, 13 सितंबर 2026, शाम 7.30 बजे

दूसरा T20I मैच: मंगलवार, 15 सितंबर 2026, शाम 7.30 बजे

तीसरा T20I मैच: गुरुवार, 17 सितंबर 2026, शाम 7.30 बजे

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

रोहित-हेल्स ओपनर, रसेल, बटलर, कोहली भी शामिल; ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने चुनी ऑल-टाइम राइट हैंडर्स प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने अपनी पसंदीदा बेस्ट राइड हैंडर्स प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)