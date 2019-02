Ind vs Aus 2nd T20 Live Cricket Score Online, India vs Australia Live Score: धवन-केएल राहुल ने की संभली हुई शुरुआत

Ind vs Aus 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online- यहां जानिए लाइव स्कोर

“India vs Australia, Ind vs Aus 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी-20 सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी कि 27 फरवरी को बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा सहित तीन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। धवन और केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे।

इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में सीरीज बचाने के लिहाज से ये मुकाबला विराट सेना के लिए काफी अहम होने वाला है। इस मैच में टीम में भी काफी अहम बदालव देखने को मिल सकते हैं।

पहले मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत तो दमदार तरीके से की लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार थम गई। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अपनी धार दिखाकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक खीचा और पकड़ बनाए रखी लेकिन उमेश यादव ने आखिरी ओवर में 14 रन देकर इस मुकाबले को गंवा दिया।

इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर किया जाएगा। वहीं हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देखा जा सकता है। जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

Ind vs Aus 2nd T20 Live Cricket Score Online – यहां जानें मैच का लाइव स्कोर