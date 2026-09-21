INDU-19 vs AUSU-19 Top-5 Batters and Bowlers: इंडिया अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को तीन मैचों यूथ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में सोमवार (21 सितंबर) को 102 रनों से हराकर अजेय बढ़त बना ली। यशबर्धन चौहान ने दोनों ही मैचों में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है। वह सीरीज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शीर्ष पर हैं। पहले मैच में यशबर्धन ने अर्धशतक जड़ा था। दूसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा। दोनों ही मैचों में उन्होंने 2-2 विकेट झटके।

इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच यूथ वनडे सीरीज के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो यशबर्धन चौहान ने 2 पारियों में 176 रन जड़े हैं और वह शीर्ष पर हैं। कंगारू कप्तान जैक जोस्नेक ने 2 पारियों में 136 रन बनाए हैं और वह दूसरे नंबर पर हैं। वीके विनीत 1 पारी में 87 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग 2 पारियों में 75 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं। जेड हॉलिक 57 रन बनाकर पांचवें पर हैं।

इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टॉप-5 बैटर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
यशबर्धन चौहान2217688131.34204
जैक जोसनेक2213668151.11137
वीके विनीत11878794.5746
आर्यवीर सहवाग227537.5101.35140
जेड हॉलिक225728.585.0742

इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच यूथ वनडे सीरीज के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो यशबर्धन 2 पारियो में 4 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। थॉमस वासेओ और चिगुरुपति वेंकट 4-4 विकेट लेकर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। क्वाय पटेल और मोहित उल्वा 2-2 विकेट के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर हैं।

इंडिया अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टॉप-5 बॉलर

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-FERS5-FERS
यशबर्धन चौहान212724218400
थॉमस वासेओ21484428.2511300
चिगुरुपति वेंकट21166425.7510300
काव्य पटेल1742211.52300
मोहित उल्वा211662193800

इंडिया अंडर-19 सीरीज जीती

इंडिया अंडर-19 ने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 103 रन से हराकर तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज एक मैच बाकी रहते जीत ली। पहला मैच इंडिया अंडर-19 ने 7 रनों से जीता था। पूरी खबर पढ़ें