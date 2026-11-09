बेंगलुरु में होने वाली अंडर-19 महिला त्रिकोणीय सीरीज के लिए सोमवार (9 नवंबर) को इंडिया ए और बी टीम का ऐलान हो गया। विकेटकीपर बल्लेबाज भाविका अहिरे और तेज गेंदबाज अनादि तागड़े को क्रमशः इंडिया अंडर-19 ए और बी टीम की कमान सौंपी गई।

दोनों टीमें मंगलवार (10 नवंबर) से बेंगलुरु में शुरू हो रही महिला अंडर-19 टी-20 त्रिकोणीय शृंखला में हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में नेपाल की अंडर-19 टीम भी शामिल होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की महिला चयन समिति ने इस टूर्नामेंट के लिए दोनों भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह दी है।

अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम सीरीज

सभी मुकाबले बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में खेले जाएंगे। यह त्रिकोणीय शृंखला अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

इंडिया अंडर-19 ए और इंडिया अंडर-19 बी के बीच पहला मैच

इसके जरिए भारतीय युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौती के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मंगलवार को इंडिया अंडर-19 ए और इंडिया अंडर-19 बी टीमों के बीच खेला जाएगा। इंडिया अंडर-19 बी की टीम गुरुवार को नेपाल अंडर-19 के खिलाफ मैदान में उतरेगी।

इंडिया अंडर-19 ए टीम

भाविका अहिरे (कप्तान एवं विकेटकीपर), तनिष्का शर्मा, रिया भाटी, इरा जाधव (उपकप्तान), निधि महतो, इप्सिता मंडल, पूर्वा सिवाच, मेहक नरवसे, शांभवी राजपूत (विकेटकीपर), मैत्री मनियार, जूली कुमारी, गौरी गोयल, नंधना श्रीधरन, प्रीति कपूर और ग्रिशा कटारिया।

इंडिया अंडर-19 बी टीम

अनादि तागड़े (कप्तान), ईश्वरी आवसरे, रचिता हटवार (विकेटकीपर), दीया यादव, अर्चना, श्रेया एस. चव्हाण (विकेटकीपर), समायरा राघव, कुमारी पलक, उमा काश्वी (उपकप्तान), अच्छसा परमार, निष्ठा सोती, विधि परमार, वंदिता के. राव, अक्षरा तिवारी और पलक सिंह।

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टेस्ट, वनडे और T20I टीम का ऐलान

भारतीय महिला टीम का साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए सोमवार को ऐलान हो गया। स्मृति मंधाना की अगुआई वाली टीम में चोट से उबरने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स की तीनों स्क्वाड में वापसी हो गई है। 9 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।