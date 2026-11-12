अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ शनिवार को होगा। भारत की नजर इस मैच में जीत हासिल करते हुए चैंपियन बनने पर होगी साथ ही साथ भारत की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान को हराते हुए पिछले साल का बदला भी ले। अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े अंतर से हराया था और खिताब अपने नाम किया था।

पाकिस्तान से बदला लेने पर भारत की नजर

भारत और पाकिस्तान का सामना वैसे तो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इससे पहले तीन बार हो चुका है जिसमें साल 2012 में दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए थे तो वहीं साल 2013-14 में भारत ने पाकिस्तान को 40 रन से हराकर खिताबी जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सामना साल 2025 में हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से बड़े अंतर से हराया था और चैंपियन बना था।

भारत और पाकिस्तान के बीच तीन फाइनल इस टूर्नामेंट में खेले जा चुके हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान फिलहाल एक-एक की बराबरी पर हैं। हालांकि पाकिस्तान अभी डिफेंडिंग चैंपियन है और वो इस सीजन में भी शानदार खेल दिखा रहा है ऐसे में भारत को जीतने के लिए काफी जोर लगाना पड़ेगा। इस सीजन में भी फाइनल से पहले तक पाकिस्तान ने 4 मैच खेले हैं और सभी मैच इस टीम ने जीत हैं जबकि भारत को 4 मैचों में एक में हार मिली थी और वो भी पाकिस्तान ने ही भारत को लीग स्टेज के मैच में हराया था।

भारत बना चुका है 8 बार चैंपियन

अंडर 19 एशिया कप की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1989 में हुई थी और अब तक खेले गए कुल 12 सीजन में से भारत 8 बार चैंपियन बन चुका है जबकि पाकिस्तान-बांग्लादेश 2-2 बार तो वहीं अफगानिस्तान एक बार चैंपियन बना है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब साल 1989, 2003, 2012, 2013-14, 2016, 2018, 2019, 2021 में जीते थे। साल 2021 के बाद से भारत ने इस टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीता है और पिछले 5 साल से भारत को जीत का इंतजार है।

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