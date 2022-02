5⃣-wicket haul in the #U19CWC Final! ? ?



What a fantastic performance this has been from Raj Bawa! ? ? #BoysInBlue #INDvENG



England U19 all out for 189.



Scorecard ▶️ https://t.co/p6jf1AXpsy pic.twitter.com/oBNj8j2d1W