IND U19 vs AUS U19 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने इंडिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर जेड हॉलिक और नील पटेल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 49.3 ओवर में 254 रन बनाए और ऑल-आउट हो गई। भारत की तरफ से मोहित उल्वा और मनाल चौहान ने शानदार गेंदबाजी की और दोनों ने 3-3 विकेट लेकर मेहमान टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक गिया।

जेड हॉलिक-नील पटेल ने लगाए अर्धशतक

भारत के खिलाफ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए जेड हॉलिक ने 88 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि वो 13 रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए नील पटेल ने भी अच्छी पारी खेली और उन्होंने 71 गेंदों पर एक चौके की मदद से 51 रन बनाए। इस टीम के दूसरे ओपनर चार्ली हेंडरसन ने 31 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली और अपना विकेट गंवा दिया। टीम के कप्तान जैक जोसनेक ने 8 गेंदों पर 7 रन की पारी खेली और मोहित उल्वा की गेंद पर आर्यवीर सहवाग के हाथों कैच आउट हो गए।

ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज ब्लेक कैटल ने अच्छी कोशिश की और 31 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 4 चौके भी लगाए। इली ब्रायन ने 14 गेंदों पर 14 रन जबकि मैथ्यू लॉफ ने टीम के लिए 11 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से मोहित उल्वा ने 9.4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट हासिल किए जबकि मनाल चौहान ने 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके। इन दोनों के अलावा काव्य पटेल और आर्यन सवसाणी ने एक-एक सफलता हासिल की। भारत को जीत के लिए 255 रन का लक्ष्य मिला।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)