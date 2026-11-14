Pakistan U19 vs India U19, Final, ACC Men’s U19 Asia Cup 2026: भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया और चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान से पिछले सीजन में मिली हार का बदला लिया और इस सीजन का खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ने साल 2025 के फाइनल में भारत को हराया था, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी और उसे फिर से खिताब जीतने से रोक दिया।

फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 338 रन का टारगेट दिया था, लेकिन टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाकर मैच को एक विकेट से जीत लिया। भारत के लिए इस मैच में विजयी चौका मोहित उल्वा ने लगाया। भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रन बनाने थे और मोहित ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी।

इस मैच में जब भारत के 8 विकेट 252 रन के स्कोर पर गिर गया था तब ऐसा लगा कि टीम इंडिया ये मैच गंवा देगी, लेकिन इसके बाद 9वें विकेट के लिए मनल चौहान और मोहित उल्वा ने 35 गेंदों पर 57 रन की साझेदारी की और भारत को जीत की राह पर ला दिया, लेकिन इसके बाद मनल 47 रन बनाकर आउट हो गए और मैच फिर से फंस दिया, लेकिन मोहित ने इस मुश्किल परिस्थिति में अपना संयम बिल्कुल भी नहीं खोया और टीम को चैंपियन बनाकर ही पवेलियन लौटे। भारत ने साल 2021 के बाद अब जाकर फिर से चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

आर्यवीर सहवाग-लक्ष्य ने खेली अर्धशतकीय पारी

भारतीय कप्तान लक्ष्य ने इस मैच में 80 रन की बेहतरीन पारी खेली जबकि आर्यवीर सहवाग ने भी 58 रन बनाए। वीके विनीत ने 24 रन बनाए जबकि अर्जुन राजपूत ने इस मैच में 16 रन की पारी खेली जबकि यशवर्धन चौहान ने 9 रन बनाए। अन्वय द्रविड़ ने इस मैच में 12 गेंदों पर 19 रन बनाए और रन आउट हो गए। मनल चौहान ने 32 गेंदों पर 47 रन की बेहतरीन पारी खेली और आउट हुए जबकि मोहित उल्वा ने 26 गेंदों पर 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 49 रन की पारी खेली। मोहित का भरपूर साथ 11वें नंबर के बैटर चिगुरुपति वेंकट ने दिया और वो भी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान की तरफ से रिजवानुल्लाह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए लगाया शतक

पाकिस्तान के लिए फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ ओपनर उस्मान खान ने शानदार पारी खेलते हुए 111 गेंदों पर 107 रन बनाए जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों पर 80 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 60 गेंदों पर 63 रन की शानदार पारी खेली। भारत के लिए इस मैच में काव्य पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए जबकि चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट हासिल किए। अर्जुन राजपूत को एक सफलता मिली।

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