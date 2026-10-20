India Tour vs New Zealand T20 Series: भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंच गई है। 40 दिन का यह दौरा 22 अक्टूबर को पांच मैचों की टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा और से 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच समाप्त होगा। 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट समेत 12 मैच होंगे। टी20 में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे।
वनडे सीरीज में पहले 3 मैचों में शुभमन गिल कप्तान होंगे। टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटने के लिए वह आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे। उनकी अनुपलब्धता में श्रेयस अय्यर के हाथों में कमान होगी। टेस्ट सीरीज में गिल के हाथों में कमान होगी। यहां शेड्यूल, स्क्वाड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत भारत के न्यूजीलैंड दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है।
भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज शेड्यूल
|मैच
|दिन
|मैदान
|शहर
|पहला T20I
|गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026
|हैगली ओवल
|क्राइस्टचर्च
|दूसरा T20I
|शनिवार, 24 अक्टूबर 2026
|हैगली ओवल
|क्राइस्टचर्च
|तीसरा T20I
|मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026
|बेसिन रिजर्व / वेलिंगटन
|वेलिंगटन
|चौथा T20I
|शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026
|ईडन पार्क
|ऑकलैंड
|पांचवां T20I
|रविवार, 1 नवंबर 2026
|सेडन पार्क
|हैमिल्टन
भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज स्क्वाड
भारत का T20I स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।
न्यूजीलैंड का T20I स्क्वॉड
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर।
भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शेड्यूल
|मैच
|दिन
|मैदान
|शहर
|पहला वनडे
|बुधवार, 4 नवंबर, 2026
|ईडन पार्क
|ऑकलैंड
|दूसरा वनडे
|शनिवार, 7 नवंबर, 2026
|बेसिन रिजर्व / वेलिंगटन
|वेलिंगटन
|तीसरा वनडे
|मंगलवार, 10 नवंबर, 2026
|सेडन पार्क
|हैमिल्टन
|चौथा वनडे
|शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026
|बे ओवल
|टौरंगा
|5वां वनडे
|रविवार, 15 नवंबर, 2026
|बे ओवल
|टौरंगा
भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज स्क्वाड
पहले तीन वनडे के लिए भारत की टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव
नोट: *फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर उपलब्ध
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।
पहले तीन वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग।
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज शेड्यूल
|मैच
|दिन
|मैदान
|शहर
|पहला टेस्ट
|19 नवंबर – 23 नवंबर, 2026
|बेसिन रिजर्व
|वेलिंगटन
|दूसरा टेस्ट
|27 नवंबर – 1 दिसंबर, 2026
|हैगली पार्क साउथ
|क्राइस्टचर्च
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज स्क्वाड
भारत का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।
नोट: *फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर उपलब्ध
भारत-न्यूजीलैंड टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी
भारत-न्यूजीलैंड टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।