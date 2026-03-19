विश्व चैंपियन भारतीय टीम का टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरा कन्फर्म हो गया है। भारतीय टीम इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे से पहले जून में आयरलैंड दौरे पर जाएगी। आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्राहम वेस्ट ने पॉल स्टर्लिंग के टी20 टीम के कप्तानी पद से हटने के फैसले की घोषणा करते हुए इस सीरीज की पुष्टि की।

आईपीएल के बाद भारत घरेलू सरजमीं पर अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। यह सीरीज 20 जून को समाप्त होगी। भारत का इंग्लैंड दौरा 1-19 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पांच टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। ग्राहम वेस्ट ने कहा कि भारत के खिलाफ सीरीज आने वाली गर्मियों के लिए योजना का हिस्सा है।

ग्राहम वेस्ट ने क्या कहा?

ग्राहम वेस्ट ने प्रेस रिलीज में कहा, ‘2028 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन पक्की होने के साथ पॉल (स्टर्लिंग) के टी20 कप्तान के पद से हटने के फैसले से नए कप्तान को अपनी योजना और तरीका लागू करने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत जून में भारत के खिलाफ सीरीज से होगी।’

सात सालों में तीन बार आयरलैंड का दौरा

भारत ने पिछले सात सालों में तीन बार 2018, 2022 और 2023 में आयरलैंड का दौरा किया है। मैचों के दौरान डबलिन के बाहरी इलाके मालाहाइड में भारी भीड़ देखने मिली। पॉल स्टर्लिंग ने कहा, ‘इस फॉर्मेट में आयरलैंड का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। अपने देश की कप्तानी करना एक खास बात है, जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस भूमिका में मुझे जो भरोसा और सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।’

टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा

भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कप्तानी का पद छोड़ दिया। आयरलैंड को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। फिर ओमान के खिलाफ जीत मिली। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका आखिरी मैच रद्द हो गया। हालांकि, स्टर्लिंग चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। स्टर्लिंग वनडे में आयरलैंड की कप्तानी करते रहेंगे और उन्होंने कहा कि वह सभी फॉर्मेट में योगदान देने के लिए ‘पूरी तरह से प्रतिबद्ध’ हैं।

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