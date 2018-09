India vs England Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड।

Ind vs Eng, India vs England 5th Test Live Cricket Score Streaming Today Match Online, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Six HD Live TV, Sony Ten Sports 3 HD Live: इंग्लैंड के हाथों 1-3 से सीरीज गंवा चुकी भारतीय क्रिकेट टीम ओवल मैदान पर शुक्रवार से शुरू होने जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच को जीत सीरीज का समापन करना चाहेगी। विश्व की नंबर एक टेस्ट टीम भारत को साउथम्पटन में 60 रन से हार का सामना करना पड़ा था। चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को छोड़कर भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे।

भारतीय टीम एक समय तीन विकेट पर 123 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद उसने सात विकेट महज 61 रन पर गंवाकर इंग्लैंड के सामने घुटने टेक दिए थे। भारत के लिए सीरीज में सर्वाधिक रन बनार चुके कोहली खुद आगे आकर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कोहली सीरीज में अब तक 544 रन बना चुके हैं।

लेकिन, अन्य बल्लेबाजों के बल्ले रन न निकल पाना टीम इंडिया के चुनौती पैदा कर रही है। कोहली और रहाणे ने चौथे टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाए थे और शतकीय साझेदारी भी की थी। लेकिन इनके आउट होते ही भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या सीरीज में अब तक बल्ले से नाकाम रहे हैं। उन्होंने पूरी सीरीज में केवल एक अर्धशतक लगाया है। ऐसे में टीम प्रबंधन मध्यक्रम के बल्लेबाज हनुमा विहारी को मौका दे सकता है। वहीं सलामी जोड़ी के लिए पृथ्वी शॉ भी टीम में जगह बनाने के रेस में हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि लंदन में अगले पांच दिन तक बारिश नहीं होगी। ऐसे में मैच का परिणाम निकलने की संभावना है।

भारत-इंग्लैंड के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लाइव एप्प पर देखी जा सकती है, जबकि टीवी पर Sony Six, Sony Ten 3 and Sony Ten 3 HD पर आप लाइव मैच देख पाएंगे। वहीं लाइव अपडेट्स www.jansatta.com पर पढ़ सकते हैं।

