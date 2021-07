काउंटी सेलेक्ट इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी चमक नहीं बिखेर पाए। वह महज 9 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। हालांकि, टीम के स्टैंड-इन विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपना जलवा बिखेरा। इन दोनों की पारी के दम पर भारत ने समाचार लिखे जाने तक 87 ओवर में 8 विकेट पर 298 रन बना लिए थे।

केएल राहुल ने 150 गेंद में अपना शतक पूरा किया। वह 150 गेंद में 101 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और एक छक्का लगाया। इसका मतलब उन्होंने पचास रन सिर्फ बाउंड्री से बटोरे। रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने 146 गेंद में 75 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और एक छक्का लगाया।

इससे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि, वह 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ही आउट हो गए। उन्होंने 33 गेंदें खेलीं, लेकिन सिर्फ 9 रन ही बना पाए। मयंक अग्रवाल 35 गेंद में 28 रन बनाकर बोल्ड हुए। चेतेश्वर पुजारा भी लंगर डालकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उन्होंने 47 गेंदें खेलीं और 2 चौके की मदद से 21 रन बनाए। वह स्टम्प आउट हुए। हनुमा विहारी 71 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

