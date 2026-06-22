टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं। उन्होंने 132 मैच की 236 पारियों में 619 विकेट झटके हैं। हालांकि, औसत की बात करें तो कुंबले से 7 भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन दमदार है, जिन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह का सबसे दमदार औसत 19.79 हैं। वह 20 रन के अंदर एक विकेट चटका लेते हैं। उनके अलावा किसी भारतीय गेंदबाज का औसत 20 से कम का नहीं है। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिनका औसत 24 का है।

अश्विन के जोड़ीदार रविंद्र जडेजा तीसरे नंबर पर हैं। उनका औसत 25.11 है। मोहम्मद शमी का औसत 27.71 का है। बिशन सिंह बेदी का औसत 28.71 का है। सुभाष गुप्ते का औसत 29.64 है। कपिल देव का औसत 29.64 है। अनिल कुंबले का औसत 29.65 है। मोहम्मद सिराज का औसत 29.74 और भगवत चंद्रशेखर का भी औसत 29.74 का है। 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले हरभजन सिंह का औसत 32.46 का है।

टेस्ट क्रिकेट · भारत
भारतीय गेंदबाजों का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट औसत
जे जे बुमराह सबसे आगे 19.79 के औसत से · आर अश्विन दूसरे स्थान पर
19.79
सर्वश्रेष्ठ औसत (बुमराह)
619
सर्वाधिक विकेट (कुंबले)
6/27
बुमराह का BBI
2
सक्रिय गेंदबाज
औसत के आधार पर — बार चार्ट (कम औसत = बेहतर)
1
जसप्रीत बुमराह *
19.79
234 विकेट
सक्रिय*
2
रविचंद्रन अश्विन
24.00
537 विकेट
3
रवींद्र जडेजा
25.11
348 विकेट
4
मोहम्मद शमी
27.71
229 विकेट
5
बिशन सिंह बेदी
28.71
266 विकेट
6
सुभाष गुप्ते
29.55
149 विकेट
7
कपिल देव
29.64
434 विकेट
8
अनिल कुंबले
29.65
619 विकेट
9
मोहम्मद सिराज *
29.74
140 विकेट
सक्रिय*
10
बीएस चंद्रशेखर
29.74
242 विकेट
विस्तृत आंकड़े
# खिलाड़ी अवधि मैच पारी गेंद रन विकेट BBI औसत इको SR 5w
1 जसप्रीत बुमराह * 2018–2025 529910031 4631 234 6/27 19.79 2.77 42.8 16
2 रविचंद्रन अश्विन 2011–2024 10620027246 12891 537 7/59 24.00 2.83 50.7 37
3 रवींद्र जडेजा 2012–2025 8916720241 8741 348 7/42 25.11 2.59 58.1 15
4 मोहम्मद शमी 2013–2023 6412211515 6346 229 6/56 27.71 3.3 50.2 6
5 बिशन सिंह बेदी 1966–1979 6711821364 7637 266 7/98 28.71 2.14 80.3 14
6 सुभाष गुप्ते 1951–1961 366111284 4403 149 9/102 29.55 2.34 75.7 12
7 कपिल देव 1978–1994 13122727740 12867 434 9/83 29.64 2.78 63.9 23
8 अनिल कुंबले 1990–2008 13223640850 18355 619 10/74 29.65 2.69 65.9 35
9 मोहम्मद सिराज * 2020–2026 46867085 4164 140 6/15 29.74 3.52 50.6 5
10 बीएस चंद्रशेखर 1964–1979 589715963 7199 242 8/79 29.74 2.7 65.9 16
* = सक्रिय खिलाड़ी · BBI = सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (पारी) · इको = इकॉनमी · SR = स्ट्राइक रेट · 5w = 5 विकेट हॉल
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क्या बताता है गेंदबाजी औसत

गेंदबाजी औसत बताता है कि कोई गेंदबाज एक विकेट लेने के लिए कितना रन दे रहा है। इसकी गणना कुल रनों को कुल विकेटों से भाग देकर होती है। औसत जितना कम होगा, गेंदबाज का उतना ही अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा।

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