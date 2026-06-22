टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं। उन्होंने 132 मैच की 236 पारियों में 619 विकेट झटके हैं। हालांकि, औसत की बात करें तो कुंबले से 7 भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन दमदार है, जिन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह का सबसे दमदार औसत 19.79 हैं। वह 20 रन के अंदर एक विकेट चटका लेते हैं। उनके अलावा किसी भारतीय गेंदबाज का औसत 20 से कम का नहीं है। दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिनका औसत 24 का है।
अश्विन के जोड़ीदार रविंद्र जडेजा तीसरे नंबर पर हैं। उनका औसत 25.11 है। मोहम्मद शमी का औसत 27.71 का है। बिशन सिंह बेदी का औसत 28.71 का है। सुभाष गुप्ते का औसत 29.64 है। कपिल देव का औसत 29.64 है। अनिल कुंबले का औसत 29.65 है। मोहम्मद सिराज का औसत 29.74 और भगवत चंद्रशेखर का भी औसत 29.74 का है। 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले हरभजन सिंह का औसत 32.46 का है।
|#
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|गेंद
|रन
|विकेट
|BBI
|औसत
|इको
|SR
|5w
|1
|जसप्रीत बुमराह *
|2018–2025
|52
|99
|10031
|4631
|234
|6/27
|19.79
|2.77
|42.8
|16
|2
|रविचंद्रन अश्विन
|2011–2024
|106
|200
|27246
|12891
|537
|7/59
|24.00
|2.83
|50.7
|37
|3
|रवींद्र जडेजा
|2012–2025
|89
|167
|20241
|8741
|348
|7/42
|25.11
|2.59
|58.1
|15
|4
|मोहम्मद शमी
|2013–2023
|64
|122
|11515
|6346
|229
|6/56
|27.71
|3.3
|50.2
|6
|5
|बिशन सिंह बेदी
|1966–1979
|67
|118
|21364
|7637
|266
|7/98
|28.71
|2.14
|80.3
|14
|6
|सुभाष गुप्ते
|1951–1961
|36
|61
|11284
|4403
|149
|9/102
|29.55
|2.34
|75.7
|12
|7
|कपिल देव
|1978–1994
|131
|227
|27740
|12867
|434
|9/83
|29.64
|2.78
|63.9
|23
|8
|अनिल कुंबले
|1990–2008
|132
|236
|40850
|18355
|619
|10/74
|29.65
|2.69
|65.9
|35
|9
|मोहम्मद सिराज *
|2020–2026
|46
|86
|7085
|4164
|140
|6/15
|29.74
|3.52
|50.6
|5
|10
|बीएस चंद्रशेखर
|1964–1979
|58
|97
|15963
|7199
|242
|8/79
|29.74
|2.7
|65.9
|16
क्या बताता है गेंदबाजी औसत
गेंदबाजी औसत बताता है कि कोई गेंदबाज एक विकेट लेने के लिए कितना रन दे रहा है। इसकी गणना कुल रनों को कुल विकेटों से भाग देकर होती है। औसत जितना कम होगा, गेंदबाज का उतना ही अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा।
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यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के विकल्प के तौर पर मौका मिला था। अगर कोहली चोटिल नहीं हुए होते तो जायसवाल स्क्वाड में नहीं होते। इशान किशन को उनके ऊपर तरजीह दी गई थी, जो 3 मैचों की वनडे सीरीज में मिडिल ऑर्डर में खेले। पूरी खबर पढ़ें।