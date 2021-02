‘ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई ऑस्ट्रेलिया में, अब है इंग्लैंड की बारी, घर पर है यह मुकाबला और चेन्नई में हमारी है तैयारी।’ यह कहना है कि भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है। शुरुआती दोनों टेस्ट चेन्नई में खेले जाने हैं।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘हमें इस शृंखला का महत्व पता होना चाहिए। देखिए लगान बटोरना है अपने को। यह हमने वह ‘लगान’ (आमिर खान की फिल्म) के टाइम से लगान बटोरना शुरू किया था। अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब पिछली बार हम इंग्लैंड गए थे, तो हम वहां शृंखला हार गए थे। एक ऐसी शृंखला जो और करीबी हो सकती थी। अगर नाजुक मौकों पर बेहतर प्रदर्शन करते तो हो सकता था कि हम शृंखला जीत जाते, लेकिन हारकर आए थे भईया।’

उन्होंने कहा, ‘हमें अभी इंग्लैंड फिर जाना है। यहां पर चार मुकाबले हैं, वहां पर पांच होने हैं। तो इस शृंखला में मिशन डॉमिनेशन (Mission Domination) है। हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं तो इंग्लैंड को घर में हराना तो आपका कर्तव्य है। हमें वह काम करना है।’

उन्होंने कहा, ‘वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भी इस शृंखला का बहुत महत्व है। दोनों ही टीमों के लिए यह आखिरी शृंखला है। आपको जो अंक चाहिए वह यहां पर बटोरिए ताकि लार्ड्स में आप न्यूजीलैंड के साथ अपना मुकाबला तय कर सकें। भारत की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर इंग्लैंड को वहां तक पहुंचना है तो उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसे में यह सीरीज बहुत मजेदार होगी।’

The hustle never stops #TeamIndia getting match ready ahead of the first #INDvENG Test at Chepauk pic.twitter.com/tAGyMC0uZK

— BCCI (@BCCI) February 3, 2021