जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर मौका मिला है। इस बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने उनकी सबसे बड़ी ताकत और सफलता का राज साझा किया है। इरफान पठान ने बताया कि उन्होंने आकिब नबी को पहली मुलाकात में ही एक सलाह दी थी।

इरफान पठान ने तब उनसे कहा था, ‘‘अपना गेंदबाजी एक्शन कभी मत बदलना।’’ इरफान पठान के मुताबिक,आकिब नबी को उनका असली गेंदबाजी एक्शन ही गेंद को देर से स्विंग कराने, लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने और बड़े बल्लेबाजों से भी गलती करवाने में मदद करता है।

इरफान पठान का मानना ​​है कि आकिब नबी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सिर्फ तेज रफ्तार पर निर्भर रहने के बजाय दिग्गज बल्लेबाजों को डिफेंस करते हुए गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। अब वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे हैं।

आकिब नबी को लंबे समय से भारत की टीम में बुलाए जाने का इंतजार था। यह इंतजार सोमवार तीन अगस्त 2026 को तब खत्म हुआ जब चयनकर्ताओं ने उन्हें 15 अगस्त से श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया।

इरफान पठान ने आकिब नबी को पहली बार 2018 में श्रीनगर में ट्रायल्स के दौरान देखा था। बाद में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के युवा क्रिकेटरों को गाइड किया था। इरफान पठान का मानना है कि इस तेज गेंदबाज का प्राकृतिक एक्शन, कलाई की पोजिशन और गेंद को मूव कराने की काबिलियत उन्हें बहुत तेज रफ्तार के बिना भी असरदार बनाती है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने इरफान पठान के हवाले से लिखा, ‘‘गेंद को मूव कराने के लिए सबसे सही रफ्तार लगभग 135 किमी/घंटा है। अगर आप इसे स्विंग करा सकते हैं और वह भी देर से तो आप अच्छे गेंदबाज हैं।’’ इरफान पठान ने कहा, ‘‘…और जिस तरह का रिदम और एक्शन आकिब नबी के पास है, उससे हम नियमित तौर पर 133-135 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। मेरा यही मानना ​​है।’’

इरफान पठान के लिए हालांकि, रफ्तार सिर्फ एक पहलू है। ज्यादा बड़ी खूबी यह है कि क्या कोई गेंदबाज टॉप-क्लास बल्लेबाजों को डिफेंस करने पर मजबूर कर सकता है और फिर भी उन्हें आउट करने का कोई तरीका निकाल सकता है।

इरफान पठान ने कहा, ‘‘एक और खूबी जो आप देखना चाहते हैं, वह यह है कि क्या गेंदबाज में टॉप-क्वालिटी बल्लेबाजों को डिफेंस करते हुए आउट कर पाने की काबिलियत है?’’ इरफान पठान ने आकिब नबी को घरेलू क्रिकेट में टॉप-क्वालिटी बल्लेबाजों के खिलाफ ऐसी ही गेंदबाजी करते देखा है।

इसमें रणजी ट्रॉफी का फाइनल भी शामिल है। रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर ने इस साल की शुरुआत में पहली पारी की बढ़त के आधार पर कर्नाटक को हराकर अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता था।

इरफान पठान ने कहा, ‘‘हमने रणजी ट्रॉफी फाइनल में देखा कि उन्होंने केएल राहुल को परेशान किया, भले ही वह उन्हें आउट नहीं कर पाये। उस मैच में उन्होंने सामान्य तरीके से ही गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों को आउट किया।’’

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने आकिब नबी को मुंबई में भी बल्लेबाजों के लिए वैसी ही मुश्किलें पैदा करते देखा। इरफान पठान ने कहा, ‘‘मुंबई में मैंने मैच देखा। श्रेयस और हमारे मौजूदा खिलाड़ी। आकिब उन्हें भी उसी तरह आउट कर रहे थे। तो अलग-अलग पिचों पर टॉप-क्वालिटी बल्लेबाज डिफेंस करते हुए आउट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनमें यह काबिलियत है।’’

इस बीच इरफान पठान ने आकिब नबी को सबसे जरूरी सलाह यह दी कि वह ज्यादा तेज गेंदबाजी करने की कोशिश में गेंद पर कंट्रोल और मूवमेंट मिलने वाला अपना एक्शन न बदलें। इरफान पठान ने बताया, ‘‘जब मैं उनसे पहली बार मिला और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उनसे कहा था- अपना एक्शन कभी मत बदलना। चाहे कोई भी आपसे ऐसा करने को कहे।’’

इरफान पठान ने कहा, ‘‘बहुत से लोग आपसे तेज गेंदबाजी करने के लिए कहेंगे। बहुत से लोग आपके नॉन-बॉलिंग आर्म (गेंद न फेंकने वाले हाथ) के बारे में कई बातें कहेंगे, लेकिन अपना एक्शन मत बदलना।’’ इरफान पठान ने बताया कि आकिब नबी का एक्शन उनकी गेंदबाजी को उनके शरीर के करीब रखता है और उन्हें अपना अलाइनमेंट बनाए रखने में मदद करता है।

इरफान पठान ने कहा, ‘‘…क्योंकि इस एक्शन से आपको सीधी सीम मिलती है। अगर आप अपना एक्शन बदलते हैं तो आपकी सीधी सीम खत्म हो जाएगी और अगर वह खत्म हो गई तो आपकी गेंदबाजी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ी और तेज गेंदबाजी करने के चक्कर में कभी भी अपना एक्शन न बदलें।’’

इरफान पठान के अनुसार, ‘‘आकिब नबी का एक जैसा एक्शन, कलाई की पोजिशन और कलाई को घुमाने की क्षमता उनकी गेंदबाजी की अहम खूबियां हैं।’’ इरफान पठान ने कहा, ‘‘जब मैं युवा खिलाड़ियों को देखता हूं तो पाता हूं कि अगर आपका एक्शन कंधों के अंदर रहता है और कंधों से दूर नहीं जाता तो अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करना आसान हो जाता है और आकिब नबी के पास यही खूबी है।’’

भारतीय टीम का स्क्वाड श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बदल गया है। बीसीसीआई द्वारा इस जानकारी की पुष्टि हुई है कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर रहेंगे। वहीं उनकी जगह एक गेंदबाज का पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



