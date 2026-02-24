वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे को जिस तरह से हराया उससे जाहिर हो गया कि इस टीम के इरादे क्या हैं। वेस्टइंडीज की ये इस टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत रही। इससे पहले ग्रुप स्टेज में इंडीज ने अपने सभी चारों मुकाबले जीते थे और फिर जिम्बाब्वे को तो इस टीम ने पूरी तरह से रौंद दिया।

वेस्टइंडीज की इस जीत के बाद भारत के लिए टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडीज ने जिस तरह की बेखौफ क्रिकेट खेली उससे बाद साफ तौर पर लगा कि वो भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों को टक्कर दे सकती है। संभावना इस बात की भी है कि वेस्टइंडीज का दिन रहा तो वो इन टीमों को हरा भी सकती है।

वेस्टइंडीज ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और वो ग्रुप 1 की अंकतालिका में बेहतरीन रन रेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया। अब इस टीम को भारत और साउथ अफ्रीका से मैच खेलना है। अगर इंडीज ने इन दोनों में से किसी भी एक टीम को हरा दिया तो इस टीम के 4 अंक हो जाएंगे। वहीं भारत अगर अपने अगले दोनों मैच जीत जाता है तो फिर भारत को भी 4 अंक हो जाएंगे। वहीं साउथ अफ्रीका को अब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलना है। अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से जीत गया और इसने जिम्बाब्वे को हरा दिया तब साउथ अफ्रीका के भी 4 अंक हो जाएंगे यानी यहां पर बेहतर रन रेट का मामला फंसेगा।

वेस्टइंडीज से हार के बाद भारत हो जाएगा बाहर

अब आगे की बात करते हैं कि अगर वेस्टइंडीज ने भारत को हरा दिया तो फिर भारत का सफर टी20 वर्ल्ड कप में वहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी भारत की स्थिति गंभीर है कि वो किसी भी तरह से इंडीज के खिलाफ अपना मैच नहीं गंवाए। वहीं भारत अगर वेस्टइंडीज को हरा देता है तो उसे दुआ करनी होगी की साउथ अफ्रीका भी वेस्टइंडीज को हरा दे क्योंकि अगर वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो फिर मामला भारत के लिए फिर से फंसेगा। यानी इंडीज की इस जीत ने भारत के लिए राह मुश्किल कर दी है और वेस्टइंडीज का फॉर्म ऐसा है कि आप इस टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना को भी नहीं नकार सकते।

