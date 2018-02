विराट कोहली ने अब एलन बॉर्डर को छोड़ा पीछे, बनाया अनूठा रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और धमाकेदार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी परफोर्मेंस से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ खेल गए टेस्ट सीरीज मैचों से लेकर वनडे और टी-20 फोर्म में भी विराट का बल्ला जमकर बोला। विराट कोहली ने इस दौरे में 14 पारियां खेलकर 871 रन बनाए हैं। इनमें विराट कोहली के 2 अर्धशतक और 4 शानदार शतक भी शामिल हैं। इन पारियों की बदौलत विराट कोहली ने नया इतिहास रच दिया है। वह एक दौरे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया टीम पूर्व क्रिकेटर और महान बल्लेबाज एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है।

केपटाउन में आखिरी और तीसरे टी-20 के साथ ही खत्म हुआ टीम इंडिया के इस दक्षिण अफ्रीकी दौरे में वास्तव में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने कद को और ऊंचा कर लिया। टीम इंडिया ने 6 मैचों की वनडे सीरीड में द. अफ्रीका की टीम को 5-1 से करारी शिक्सत दी। इस जीत में विराट कोहली के तीन वनडे शतक भी शामिल हैं। अगर पूरे दौरे की बात करें तो विराट कोहली ने द. अफ्रीका के दौर में 14 पारियों में 871 रन बनाए। इसी के साथ वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

विराट ने इस मामले में कई महान बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व महान खिलाड़ी एलन बॉर्डर भी शामिल हैं। एलन ने साल 1985 में इंग्लैंड टीम के खिलाफ खिलाफ एक दौरे में 14 पारियां खेलकर 785 रन बनाए थे। अब इस लिस्ट में द. अफ्रीका के खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ ही विराट कोहली से एक कदम आगे हैं। उन्होंने साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 16 पारियों में 937 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के नाम औ रन कुछ इस प्रकार है –

1. ग्रीम स्मिथ VS इंग्लैंड – 16 पारियों में 937 रन (2003)

2. विराट कोहली VS द. अफ्रीका – 14 पारियों में 871 रन (2018)

3. एलन बॉर्डर VS इंग्लैंड – 14 पारियों में 785 रन (1985)

4. एलिस्टर कुक VS भारत – 13 पारियों में 769 रन (2012)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App