tag using the wp_title() function. Use %title% to include the original title or leave empty to keep original title. i.e.) altered title %title% Description (optional) : India T20, India ODI Squad, Players List, Team for Sri Lanka T20 Series 2020, India vs Sri Lanka (Ind vs SL) T20 Series 2020 Australia ODI Series 2020, India vs Australia (Ind vs AUS) ODI Series 2020 Schedule, Squad, Players List: अगले साल यानी 2020 में टीम इंडिया की पहली भिड़ंत श्रीलंका से होनी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भारत का दौरा करना है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा 5 जनवरी से शुरू होना है। The meta description is limited to 140 characters in search engines. -280 characters remaining. This text will be used as description meta information. Left empty a description is automatically generated i.e.) an other description text Keywords (optional) : india vs Sri Lanka, india vs Sri Lanka squad, india squad for Sri Lanka t20 series, india squad for Sri Lanka series 2020, india squad for SL t20 series, india vs Sri Lanka t20 squad 2020, india t20 squad for SL series 2020, india squad for SL series 2020, india vs Sri Lanka t20, india vs Sri Lanka schedule, india vs Sri Lanka 2020 schedule, india player name for West Indies, india vs Australia, india vs Australia squad, india squad for Australia ODI series, india squad for Australia series 2020, india squad for AUS ODI series, india vs Australia ODI squad 2020, india ODI squad for AUS series 2020, india squad for AUS series 2020, india vs Australia ODI, india vs Australia schedule, india vs Australia 2020 schedule, india player name for Australia Provide a comma-delimited list of keywords for your blog. Leave it empty to use the post’s keywords for the “keywords” meta tag. When overriding the post’s keywords, the tag %cats% can be used to insert the post’s categories, add the tag %tags%, to include the post’s tags i.e.) keyword1, keyword2,%tags% %cats% Google News Keywords (optional) : india vs Sri Lanka, india vs Sri Lanka squad, india squad for Sri Lanka t20 series, india squad for Sri Lanka series 2020, india squad for SL t20 series, india vs Sri Lanka t20 squad 2020, india t20 squad for SL series 2020, india squad for SL series 2020, india vs Sri Lanka t20, india vs Sri Lanka schedule, india vs Sri Lanka 2020 schedule, india player name for West Indies, india vs Australia, india vs Australia squad, india squad for Australia ODI series, india squad for Australia series 2020, india squad for AUS ODI series, india vs Australia ODI squad 2020, india ODI squad for AUS series 2020, india squad for AUS series 2020, india vs Australia ODI, india vs Australia schedule, india vs Australia 2020 schedule, india player name for Australia Provide a comma-delimited list of keywords for your blog. You can add up to ten phrases for a given article, and all keywords are given equal value. Additional Meta tags (optional) : Provide the full XHTML code of META tags you would like to be included in this post/page. i.e.) Toggle panel: Video/Audio Embed Enter your video or audio embed code. Toggle panel: Featured Headline Toggle panel: Author Name Toggle panel: Dateline नई दिल्ली Toggle panel: js_ratings Toggle panel: Also Read (Article IDs) Toggle panel: Story Short Description Toggle panel: Setting for On/Off Ads and widgets Toggle panel: MCD Election Results Toggle panel: Related/Top News Toggle panel: Liveblog with highlight template Toggle panel: Big Image for AMP https://jansattawpcontent.s3.amazonaws.com/uploads/2019/12/rohit-sharma1200-1.jpg Toggle panel: UC Feed Title UC Feed Title श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया में क्या होंगे बदलाव, जानिए यहां Toggle panel: OG Title OG Title बुमराह-धोनी की होगी वापसी, रोहित शर्मा हो सकते हैं टीम इंडिया से आउट Toggle panel: Live Blog Check Setting To Show Live Blog Show live blog with highlights in this article Setting To Show/Hide Live Blog Image icon Setting To Show/Hide Live Blog Image icon In This Article Setting To Show New Highlights On AMP Show highlights in this poist Toggle panel: Breaking news Setting To Show Breaking news Show Breaking news template with this article Setting To add big amp image as breaking news featured image show image to top breaking news Breaking news Image video embed for breaking news Please embed video code ( Leave blank if video not require ) Enter the excerpt for Breaking News Enter the excerpt for breaking news Toggle panel: Revisions Alok Srivastava, 1 min ago (December 23, 2019 @ 10:59:54) Alok Srivastava, 39 mins ago (December 23, 2019 @ 10:21:03) Alok Srivastava, 40 mins ago (December 23, 2019 @ 10:20:25) Toggle panel: Comments Add comment No comments yet. Thank you for creating with WordPress.Version 4.7.5 Close media panel Featured Image Filter by typeFilter by dateSearch Media Search media items… ATTACHMENT DETAILS rohit-sharma850-1.jpg December 23, 2019 263 KB 850 × 550 Edit Image Delete Permanently URL https://jansattawpcontent.s3.amazonaws.com/uploads/2019/12/rohit-sharma850-1.jpg Title rohit sharma850 Caption India vs Sri Lanka T20I, India vs Australia ODI Series 2020 Squad, Players List Live Updates: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होना है। Alt Text Description India vs Sri Lanka T20I, India vs Australia ODI Series 2020 Squad, Players List Live Updates: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होना है।

Skip to main contentSkip to toolbar About WordPress Jansatta 00 comments awaiting moderation New View Post Howdy, Alok Srivastava Log Out HelpScreen OptionsWordPress 5.3.2 is available! Please notify the site administrator. Edit Post Add New Post updated. View post Dismiss this notice. Enter title here India vs Sri Lanka T20I, India vs Australia ODI Series 2020 Squad, Players List Live Updates: धोनी-बुमराह की वापसी संभव, रोहित को मिल सकता है आराम Permalink: https://www.jansatta.com/khel/india-t20i-odi-s…ive-news-updates/1262290/ ‎Edit Get Shortlink Add Media Brightcove Media Add Poll Add Poll Add Contact FormVisualText Paragraph Word count: 194 Last edited by Alok Srivastava on December 23, 2019 at 10:59 am Toggle panel: Publish Preview Changes Status: Published EditEdit status Visibility: Public EditEdit visibility Revisions: 3 BrowseBrowse revisions Published on: Dec 23, 2019 @ 10:20 EditEdit date and time Publicize: Not Connected Show Readability: Not available SEO: Not available Move to Trash Toggle panel: Categories All Categories Most Used Search अपडेट राज्य राष्ट्रीय संपादक की पसंद मनोरंजन नई दिल्ली खेल क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय व्यापार + Add New Category Reset Search Results Toggle panel: Tags Add New Tag Separate tags with commas Remove term: India vs Australia India vs AustraliaRemove term: India vs Sri Lanka India vs Sri LankaRemove term: odi series odi seriesRemove term: T20 series T20 series Choose from the most used tags Toggle panel: Topic Toggle panel: Exclusive Exclusive Most Used Search Web Exclusive Agency Exclusive Print Exclusive Express Exclusive elections Automated Assembly Election Automated Education Basil Thampi + Add New Category Reset Search Results Toggle panel: WorldCup Teams Add New Team Separate tags with commas Choose from the most used tags Toggle panel: Pro Kabaddi Teams Add New Team Separate tags with commas Choose from the most used tags Toggle panel: Hashtags Add New Hashtag Separate tags with commas Choose from the most used tags Toggle panel: Featured Image Show/Hide Select to show or hide the featured image from automatically displaying in this article Toggle panel: Scorecard on Article page Select to show or hide the score card in this article Enter Game Id Select League Toggle panel: Remove from Instant Article Feed Setting To remove from Instant Article Feed Check to remove this article from Instant Article Toggle panel: Featured Image Click the image to edit or update Remove featured image Toggle panel: Edited By Add New Tag Separate tags with commas Choose from the most used tags Toggle panel: Translated By Add New Tag Separate tags with commas Choose from the most used tags Toggle panel: Yoast SEO Toggle panel: Excerpt Excerpt India vs Sri Lanka T20 Series 2020 India vs Australia ODI Series 2020 Full Schedule, Squad, Players List : अगले साल यानी 2020 में टीम इंडिया की पहली भिड़ंत श्रीलंका से होनी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भारत का दौरा करना है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा 5 जनवरी से शुरू होना है। Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your theme. Learn more about manual excerpts. Toggle panel: Slug Slug india-t20i-odi-squad-players-list-team-sri-lanka-australia-series-2020-ind-vs-sl-ind-vs-aus-full-schedule-squad-players-list-live-news-updates Toggle panel: Authors जनसत्ता ऑनलाइनजनसत्ता ऑनलाइन Search for an author Toggle panel: Facebook Instant Articles Toggle panel: SEO Preview India T20I, ODI Squad, Players List, Team for Sri Lanka and Australia https://www.jansatta.com/khel/india-t20i-odi-squad-players-list-team-sri-lanka-australia-series-2020-ind-vs-sl-ind-vs-aus-full-schedule-squad-players-list-live-news-updates/1262290/ – Cached 23 Dec 2019 – India T20, India ODI Squad, Players List, Team for Sri Lanka T20 Series 2020, India vs Sri Lanka (Ind vs SL) T20 Series 2020 Australia ODI S Title (optional) : India T20I, ODI Squad, Players List, Team for Sri Lanka and Australia Series 2020: Ind vs SL, Ind vs AUS, India vs Sri Lanka T20 Series 2020 India vs Australia ODI Series 2020 Full Schedule, Squad, Players List – India vs Sri Lanka T20I, India vs Australia ODI Series 2020 Squad, Players List Live Updates: धोनी-बुमराह की वापसी संभव, रोहित को मिल सकता है आराम The title is limited to 70 characters in search engines. -289 characters remaining. The text entered here will alter the