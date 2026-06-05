भारत को टी20 में नया कप्तान मिलने वाला है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए शनिवार (5 जून) को अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति भारतीय टीम का ऐलान करेगी। इसी दौरान नए कप्तान का ऐलान होगा। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया जाना तय है।

टी20 क्रिकेट में अबतक 14 खिलाड़ी भारत की कमान संभाल चुके हैं। टी20 में भारत के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम की कमान संभाल चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान रहे।

क्रिकेट — नेतृत्व
भारत के T20I कप्तान: पूरा रिकॉर्ड
14 कुल कप्तान
T20I इतिहास में
72 सबसे ज़्यादा मैच
महेंद्र सिंह धोनी
5.0 सर्वश्रेष्ठ W/L ratio
सूर्यकुमार यादव
भारत के सभी T20I कप्तान — पूरी सूची
कप्तान कार्यकाल मैच जीत हार जीत%
वीरेंद्र सहवाग 2006 110 100
महेंद्र सिंह धोनी 2007–2016 724128 56.94
सुरेश रैना 2010–2011 330 100
अजिंक्य रहाणे 2015 211 50
विराट कोहली 2017–2021 503016 60
रोहित शर्मा 2017–2024 624912 79.03
शिखर धवन 2021 312 33.33
ऋषभ पंत 2022 522 40
हार्दिक पंड्या 2022–2023 16105 62.5
केएल राहुल 2022 110 100
जसप्रीत बुमराह 2023 220 100
ऋतुराज गायकवाड़ 2023 320 100
सूर्यकुमार यादव Current 2023–2026 52408 76.92
शुभमन गिल 2024 541 80
जीत प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 5 कप्तान (न्यूनतम 10 मैच)
1
रोहित शर्मा 62 मैच · 49 जीत · 12 हार · 2017–2024
79.03 जीत%
2
सूर्यकुमार यादव 52 मैच · 40 जीत · 8 हार · 2023–2026
76.92 जीत%
3
हार्दिक पंड्या 16 मैच · 10 जीत · 5 हार · 2022–2023
62.5 जीत%
4
विराट कोहली 50 मैच · 30 जीत · 16 हार · 2017–2021
60 जीत%
5
महेंद्र सिंह धोनी 72 मैच · 41 जीत · 28 हार · 2007–2016
56.94 जीत%
सबसे ज़्यादा मैचों में नेतृत्व किया
1
महेंद्र सिंह धोनी 2007–2016 · 41 जीत · 28 हार
72 मैच
2
रोहित शर्मा 2017–2024 · 49 जीत · 12 हार
62 मैच
3
सूर्यकुमार यादव 2023–2026 · 40 जीत · 8 हार
52 मैच
4
विराट कोहली 2017–2021 · 30 जीत · 16 हार
50 मैच
5
हार्दिक पंड्या 2022–2023 · 10 जीत · 5 हार
16 मैच
रोचक तथ्य
सबसे ज़्यादा जीत 49 RG Sharma 62 मैचों में · 2017–2024
सर्वश्रेष्ठ W/L Ratio 5.00 सूर्यकुमार यादव 40 जीत · 8 हार · 2023–2026
100% जीत रिकॉर्ड 5 कप्तानों ने अजेय रिकॉर्ड बनाया
सहवाग रैना केएल राहुल बुमराह गायकवाड़
सबसे लंबा कार्यकाल 9 साल महेंद्र सिंह धोनी 2007 से 2016 तक · 72 मैच
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ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गोल्ड जीता भारत

धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव 50 से ज्यादा मैचों में भारत की कमान संभाल चुके हैं। धोनी के अलावा रोहित और सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है।

सूर्यकुमार यादव का रोहित-कोहली-धोनी से बेहतर कप्तानी रिकॉर्ड

वक्त किसी का सगा नहीं होता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछ सुख, यही जीवन का गोल चक्कर है। सूर्यकुमार यादव के साथ ऐसा ही हुआ है। मार्च में उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था लेकिन अब उनकी टी20 टीम से बतौर कप्तान और खिलाड़ी छुट्टी होनी तय है। पूरी खबर पढ़ें