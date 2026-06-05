भारत को टी20 में नया कप्तान मिलने वाला है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए शनिवार (5 जून) को अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति भारतीय टीम का ऐलान करेगी। इसी दौरान नए कप्तान का ऐलान होगा। सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया जाना तय है।

टी20 क्रिकेट में अबतक 14 खिलाड़ी भारत की कमान संभाल चुके हैं। टी20 में भारत के पहले कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम की कमान संभाल चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान रहे।

क्रिकेट — नेतृत्व भारत के T20I कप्तान: पूरा रिकॉर्ड 14 कुल कप्तान

T20I इतिहास में 72 सबसे ज़्यादा मैच

महेंद्र सिंह धोनी 5.0 सर्वश्रेष्ठ W/L ratio

सूर्यकुमार यादव सभी कप्तान सबसे सफल लंबा कार्यकाल रोचक तथ्य भारत के सभी T20I कप्तान — पूरी सूची कप्तान कार्यकाल मैच जीत हार जीत% वीरेंद्र सहवाग 2006 1 1 0 100 महेंद्र सिंह धोनी 2007–2016 72 41 28 56.94 सुरेश रैना 2010–2011 3 3 0 100 अजिंक्य रहाणे 2015 2 1 1 50 विराट कोहली 2017–2021 50 30 16 60 रोहित शर्मा 2017–2024 62 49 12 79.03 शिखर धवन 2021 3 1 2 33.33 ऋषभ पंत 2022 5 2 2 40 हार्दिक पंड्या 2022–2023 16 10 5 62.5 केएल राहुल 2022 1 1 0 100 जसप्रीत बुमराह 2023 2 2 0 100 ऋतुराज गायकवाड़ 2023 3 2 0 100 सूर्यकुमार यादव Current 2023–2026 52 40 8 76.92 शुभमन गिल 2024 5 4 1 80 जीत प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 5 कप्तान (न्यूनतम 10 मैच) 1 रोहित शर्मा 62 मैच · 49 जीत · 12 हार · 2017–2024 79.03 जीत% 2 सूर्यकुमार यादव 52 मैच · 40 जीत · 8 हार · 2023–2026 76.92 जीत% 3 हार्दिक पंड्या 16 मैच · 10 जीत · 5 हार · 2022–2023 62.5 जीत% 4 विराट कोहली 50 मैच · 30 जीत · 16 हार · 2017–2021 60 जीत% 5 महेंद्र सिंह धोनी 72 मैच · 41 जीत · 28 हार · 2007–2016 56.94 जीत% सबसे ज़्यादा मैचों में नेतृत्व किया 1 महेंद्र सिंह धोनी 2007–2016 · 41 जीत · 28 हार 72 मैच 2 रोहित शर्मा 2017–2024 · 49 जीत · 12 हार 62 मैच 3 सूर्यकुमार यादव 2023–2026 · 40 जीत · 8 हार 52 मैच 4 विराट कोहली 2017–2021 · 30 जीत · 16 हार 50 मैच 5 हार्दिक पंड्या 2022–2023 · 10 जीत · 5 हार 16 मैच रोचक तथ्य सबसे ज़्यादा जीत 49 RG Sharma 62 मैचों में · 2017–2024 सर्वश्रेष्ठ W/L Ratio 5.00 सूर्यकुमार यादव 40 जीत · 8 हार · 2023–2026 100% जीत रिकॉर्ड 5 कप्तानों ने अजेय रिकॉर्ड बनाया सहवाग रैना केएल राहुल बुमराह गायकवाड़ सबसे लंबा कार्यकाल 9 साल महेंद्र सिंह धोनी 2007 से 2016 तक · 72 मैच Jansatta InfoGenIE

ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गोल्ड जीता भारत

धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव 50 से ज्यादा मैचों में भारत की कमान संभाल चुके हैं। धोनी के अलावा रोहित और सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है।

सूर्यकुमार यादव का रोहित-कोहली-धोनी से बेहतर कप्तानी रिकॉर्ड

वक्त किसी का सगा नहीं होता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछ सुख, यही जीवन का गोल चक्कर है। सूर्यकुमार यादव के साथ ऐसा ही हुआ है। मार्च में उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था लेकिन अब उनकी टी20 टीम से बतौर कप्तान और खिलाड़ी छुट्टी होनी तय है। पूरी खबर पढ़ें।