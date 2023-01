सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) को साल 2022 का आईसीसी मेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर (ICC Men’s T20I Cricketer Of The Year 2022) चुना गया है। वहीं, महिलाओं में यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैक्ग्रा (ICC WoMen’s T20I Cricketer Of The Year 2022) को मिला है।

भारतीय क्रिकेटर (Indian Cricketer) सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) ने 2022 में 31 टी20 मुकाबलों में 46.56 के औसत और 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 2022 में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने।

सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सूर्यकुमार यादव ने 2022 में टी20 इंटरनेशनल में 68 छक्के लगाए। यह इस फॉर्मेट में एक साल में लगाए जाने वाले सबसे ज्यादा छक्कों की संख्या है। भारतीय बल्लेबाज ने टीम के लिए पूरे साल अहम भूमिका निभाई। सूर्यकुमार यादव ने दो शतक और नौ अर्धशतक बनाए।

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सूर्यकुमार यादव ने 189.68 की स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए थे। इसमें तीन अर्धशतक शामिल थे। उसी दौरान सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था।

साल के सर्वश्रेष्ठ वुमेन्स टी20 क्रिकेटर अवार्ड के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर (Australian All-Rounder) ताहिला मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) को भारत की तेजतर्रार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और पाकिस्तान की सदाबहार ऑलराउंडर निदा डार (Nida Dar) और न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि, अंततः बाजी ताहिला मैक्ग्रा के हाथ लगी।

ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैक्ग्रा। (सोर्स- आईसीसी)

ताहिला मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) ने अक्टूबर 2021 में ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और एक साल में ही आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुईं। ताहिला मैक्ग्रा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और मौजूदा समय में आईसीसी वुमेन्स टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कायम हैं।

बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ताहिला मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) ने 5 मैच में 42.66 के औसत से 128 रन बनाए थे। वह अगस्त 2022 में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी रही थीं। ताहिला मैक्ग्रा ने साल 2022 में 16 मैच में 62.14 के औसत से 435 रन बनाए और 13 विकेट भी लिए। उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 91 रन रहा।