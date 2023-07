IND vs WI: सेलेक्टर बनते ही एक्शन में अजीत अगरकर,पहले ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की।

टीम इंडिया। (फोटो – BCCI)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मंगलवार, 5 जुलाई को भारतीय टीम की घोषणा की। अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर बनते ही एक्शन में हैं। उनकी नियुक्ति के 24 घंटे के अंदर टीम का ऐलान हो गया। टीम में यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा और मुकेश कुमार नए चेहरे हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तान हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव को उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रवि बिश्नोई और आवेश खान की टीम में वापसी हुई है। केएल राहुल और ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण संजू सैमसोम की भी वापसी हुई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में शामिल नहीं किया गया है। पिछले महीने ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) में हार के बाद, भारत ने टेस्ट सेटअप के लिए कुछ नए चेहरों को शामिल करके कुछ बड़े फैसले किए। अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को टीम से बाहर कर दिया गया। यशस्वी जयसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया। ऋतुराज गायकवाड़ को वनडे में भी मौका मिला, लेकिन टी20 में नहीं चुना गया। ये है वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया इशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (उप कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (कप्तान), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान, मुकेश कुमार। भारत के वेस्टइंडीज दौरे (T20I सीरीज) का पूरा शेड्यूल तारीख मैच मैदान समय (भारतीय समयानुसार) 03 अगस्त 2023 पहला टी20 इंटरनेशनल ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद शाम 8:00 बजे से 06 अगस्त 2023 दूसरा टी20 इंटरनेशनल प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना शाम 8:00 बजे से 08 अगस्त 2023 तीसरा टी20 इंटरनेशनल प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना शाम 8:00 बजे से 12 अगस्त 2023 चौथा टी20 इंटरनेशनल सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा शाम 8:00 बजे से 13 अगस्त 2023 पांचवां टी20 इंटरनेशनल सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा शाम 8:00 बजे से

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram