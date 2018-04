IPL 2018 : इन दिग्गजों के दम पर RCB को पहली बार खिताब दिला सकते हैं कप्तान विराट कोहली

आईपीएल शुरू होने से पहले आरसीबी की टीम इस साल पहले से भी अधिक मजबूत दिखाई पड़ रही है। भले ही इस साल टीम में क्रिस गेल नहीं हैं, लेकिन ब्रैंडन मैक्कलम और क्विंटन डी कॉक जैसे ताबड़तोड़ ओपनर उनकी भरपाई कर सकते हैं। आरसीबी की टीम हर साल गेंदबाजी में दूसरे टीमों के मुकाबले कमजोर नजर आती है। इस साल टीम ने नीलामी के दौरान इस बात का खासा ध्यान रखा और टीम में कुछ बेहतरीन तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को शामिल किया है। पिछले सीजन की शुरुआत में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स टीम के साथ नहीं थे। दोनों खिलाड़ी चोट से जूझ रहे थे और बाद में टीम के साथ आए थे। लेकिन इस बार ये दोनों दिग्गज पहले मैच से ही टीम के साथ होंगे। फ्रेंचाइजी ने निलामी में 21 खिलाड़ियों को खरीदा है। उसमें क्रिस वोक्स को 7.4 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। कोहली और डिविलियर्स के अलावा इस टीम में टी-20 का एक और दिग्गज बल्लेबाज है। वो हैं न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कलम। मैक्कलम के टीम में होने से टीम को काफी फायदा पहुंच सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक भी इस टीम के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्थिव पटेल की टीम में वापसी हुई है।

वहीं गेंदबाजी में टीम ने अपने सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल को नीलामी में अपने साथ दोबारा जोड़ लिया है। इसके अलावा युवा ऑफ स्पिनर और पिछले सीजन में राइजिंग पुणे सुपरजाएंट को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए बड़ा रोल निभा सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो, पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले नाथन कल्टर नाइल को इस बार बेंगलोर ने खरीदा था, लेकिन चोटिल होने से वह बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर टीम ने न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन को टीम में चुना है।

