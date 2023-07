Asian Games: फाइनल में पहुंचने पर ही हरमनप्रीत कर पाएंगी कप्तानी, शेड्यूल आया सामने जानिए कब-कब होंगे पुरुष टीम के मुकाबले

ऋतुराज गायकवाड़ एशियन गेम्स 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और इसका शेड्यूल सामने आ गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (सोर्स-एपी फोटो)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram