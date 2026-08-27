भारत ने श्रीलंका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हरा जरूर दिया, लेकिन इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जो कोलंबो में खेला गया उसमें भारतीय टीम को हार मिली। इस टेस्ट मैच में मिली हार से भारतीय टीम के WTC 2025-27 फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को झटका जरूर लगा क्योंकि अगर टीम इंडिया दोनों टेस्ट मैच जीत जाती तो वो अंकतालिका में और बेहतर स्थिति में होती और उसके लिए आगे की राह थोड़ी आसान जरूर हो जाती।

WTC 2025-27 के साइकल में अब भारत को 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं जिसमें से दो टेस्ट मैच टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी धरती पर खेलने हैं जबकि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर खेलना है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला टेस्ट सीरीज भारत के लिए आसान तो कतई नहीं होगा और ये बात सबको अच्छी तरह से पता है। अब अगले 7 टेस्ट मैच में भारत ऐसा क्या करे कि वो WTC 2025-27 के फाइनल में पहुंच जाए इसके बारे में जानते हैं।

भारत को 7 में से जीतने होंगे 6 टेस्ट मैच

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी टीम की जीत प्रतिशत 60 से 65 के बीच होना चाहिए। अब भारत को 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं और अगर भारत ने अपने 6 मैच जीत लिए और उसे एक मैच में हार भी मिले या फिर वो ड्रॉ भी हो जाए तो भारत की जीत प्रतिशत 66 के पार पहुंच जाएगा और इस स्थिति में टीम इंडिया बिना किसी अन्य टीम के नतीजों पर निर्भर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 7 में से 6 मैचों में जीत मिलेगी।

5 मैच जीतने पर भारत का बिगड़ सकता है खेल

भारत अगर अपने अगले 7 मैचों में से 5 मैच जीत जाता है और उसे एक मैच में हार मिलती है और एक मैच ड्रॉ रहता है तब भी भारत की जीत का प्रतिशत 61 से 62 के बीच रहेगा। ऐसे में भारत फाइनल की रेस में तो बना रहेगा, लेकिन फिर उसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। यानी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैचों के नतीजों पर भारत के फाइनल की राह टिकी होगी। भारत को अपने मैचों के दौरान स्लो ओवर रेट का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर इसकी वजह से भारत के एक अंक भी कटे तो टीम इंडिया के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)