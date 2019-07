India vs New Zealand (Ind vs NZ), World Cup 2019 Semi Final: भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को न्यूजीलैंड से टीम का सामना होगा। भारत को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक हार इंग्लैंड के हाथों मिली है, ऐसे में टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भले ही वर्ल्ड कप में अधिक मैच खेलने का मौका ना मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को खासा प्रभावित किया। शमी इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम ओवर में तीन लगातार विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 मैचों में 14 विकेट लेने वाले शमी को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया। मोहम्मद शमी के टीम से बाहर होने पर भारतीय दिग्गज ने सवाल खड़े किए तो वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ बता दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने टीवी शो के दौरान कप्तान विराट कोहली पर दबाब में आकर शमी को बाहर करने का आऱोप लगाया।

पाकिस्तान एक्सपर्ट्स ने कहा, ‘श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी को जानबूझकर प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया। विश्वास करना मुश्किल है कि कोई खिलाड़ी 4 मैचों में 14 विकेट झटके और टीम उसे अगले मैच में प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दे। शमी को टीम में शामिल नहीं करने की कोई वजब नहीं थी। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला बीजेपी के कहने पर लिया है। बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े और यही कारण है कि शमी को दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में बेहदम कम मौके दिए जाते रहे हैं।’

"Mohammad Shami was left out of the team against Sri Lanka because the BJP doesn't want Muslims to do well" #CWC19

