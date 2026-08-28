श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम के अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड में खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में पिछड़ चुकी भारतीय टीम के लिए दौरा काफी कठिन होगा। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने काउंट चैंपियनशिप के आखिरी कुछ राउंड के दौरान जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को मौका देने के लिए काउंटी क्लबों से बात कर रहा है।

नबी पिछले रणजी सीजन में 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनको और गुरनूर बरार को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को वर्कलोड के कारण जरूरी ब्रेक मिला है। वहीं गुरनूर बरार 30 नवंबर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ जोन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन की टीम से जुड़ेंगे।

इंडियन टीम के थिंक-टैंक का प्लान

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ‘यह इंडियन टीम के थिंक-टैंक (टीम मैनेजमेंट और चयन समिति) का फैसला था कि गुरनूर दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे। अर्शदीप सिंह और अंशुल कम्बोज पहले से ही प्लेइंग इलेवन में हैं और गुरनूर को सुनील कुमार की जगह मौका मिलेगा। इसलिए बीसीसीआई चाहता है कि इंग्लैंड में आकिब को कम से कम दो से तीन रेड-बॉल मैच मिलें, जो काम आएंगे।’

सरे को स्विंग गेंदबाज की तलाश

माना जा रहा है कि सरे एक स्विंग बॉलर की तलाश में है। नबी को लंदन के इस काउंटी क्लब में कुछ मैच खेलने देने के बारे में भी बातचीत हुई है। पता चला है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सरे के हेड एलेक स्टीवर्ट से बीसीसीआई के संबंधित लोगों से बात कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, ‘न्यूजीलैंड में हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन आकिब जरूर टीम में होंगे। इसलिए जब गुरनूर दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे, तो उनके लिए कुछ मैच बुरे नहीं होंगे। बीसीसीआई उनका यूके वीजा लेने की कोशिश कर रहा है और आने पर (श्रीलंका से) वह ब्रिटेन के लिए निकल सकते हैं।’

इंग्लैंड लौटे कुलदीप यादव

मानव सुथार पहले ही वारविकशायर के लिए दो मैच खेल चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव यॉर्कशायर के रेड बॉल गेम के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं। आशुतोष शर्मा ने मिडिलसेक्स के लिए रॉयल लंदन वन डे कप में खेला था। आर साई किशोर भी ग्लॉस्टरशायर के लिए खेल रहे हैं।

सितंबर 2026 में 4 T20I और 2 वनडे खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में 3 मैचों की टी20 सीरीज में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मैच खेलेगी। एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल मैच भी सितंबर में ही है। यहां भारतीय टीम का सितंबर 2026 का शेड्यूल दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें।