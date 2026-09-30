अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 शुरू होने में एक साल का वक्त है। ऐसे में 4 साल पर होने वाले क्रिकेट के इस महाकुंश की तैयारियां शुरू हैं। 2023 में खिताब से एक कदम दूर रह गई भारतीय टीम को 2027 में कई कड़े फैसले लेने होंगे। इनमें से एक फैसला अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से एक ऑलराउंडर को चुनने का करना होगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से एक दिन पहले मंगलवार (29 सितंबर) को भारतीय टीम के स्पिनर को साईराज बहुतुले ने कहा कि जडेजा योजनाओं में हैं, लेकिन टूर्नामेंट से पहले की सीरीज यह तय करने में मदद करेंगी कि दोनों में से किसे चुना जाए। एक साल का वक्त बहुत होता है, लेकिन फिलहाल के आंकड़े और परिस्थितियां अक्षर के पक्ष में हैं।

अक्षर बनाम जडेजा

पिछले 12 महीनों में जडेजा ने सात वनडे मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है। उनका गेंदबाजी औसत 350 से ज्यादा का है। तिरुवनंतपुरम वनडे को छोड़कर जडेजा ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ छह वनडे मैचों में अपने पूरे ओवर भी नहीं फेंके। दूसरी ओर अक्षर ने पिछले 12 महीनों में छह वनडे मैचों में आठ विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी गेंदबाजी औसत (30.87) उनके करियर औसत (32.73) से भी बेहतर रहा है।

अक्षर रेस में आगे

भारतीय वनडे टीम की बात करें तो अक्षर पटेल रेस में आगे हैं। रविंद्र जडेजा को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज और इंग्लैंड दौरे पर नहीं चुना गया। अफगानिस्तान वाली सीरीज में अक्षर टीम का हिस्सा नहीं थे। हर्ष दुबे और मानव सुतार को चुना गया था। इंग्लैंड दौरे पर अक्षर की वापसी हुई। यह संकेत हैं कि भारतीय वनडे टीम में जडेजा को प्राथमिकता नहीं मिल रही।

न्यूजीलैंड दौरा साफ करेगा जडेजा का भविष्य

एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के टकराव के कारण जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हो गई। अक्षर टी20 टीम के साथ एशियाई खेलों के लिए जापान में हैं। इसी दौरान ईरानी ट्रॉफी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भारत दौरे पर आई है। जडेजा को भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2027 के लिए देख रही है या नहीं यह कुछ ही समय में साफ हो जाएगा जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम चुनी जाएगी।

जडेजा की राह में केवल अक्षर नहीं

इससे पहले जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले वनडे में वह 50 रन देने के बाद भी विकेट नहीं झटक सके थे। जडेजा की राह में केवल अक्षर नहीं हैं। वाशिंगटन सुंदर भी स्पिन ऑलराउंडर के विकल्प हैं, जिन्हें वर्तमान टीम मैनेजमेंट काफी पसंद करता है।

क्या अक्षर-जडेजा दोनों को मिल सकता है मौका?

साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की परिस्थितियों में एक स्पिन ऑलराउंडर को ही मौका दिए जाने की संभावना है। भारतीय टीम तेज गेंदबाज ऑलराउंडर को तवज्जों देगी। हार्दिक पंड्या के चोटिल होने पर नितीश कुमार रेड्डी को पर्याप्त मौके दिए जा रहे हैं। हार्दिक के फिट होने पर भी नितीश को स्क्वाड में ही नहीं प्लेइंग 11 में भी मौका मिल सकता है। ऐसे में अक्षर और जडेजा दोनों एक साथ तो शायद ही चुने जाएं।

भारत की वेस्टइंडीज पर पहली वनडे जीत

भारत की वेस्टइंडीज पर पहली वनडे जीत की कहानी बेहद खास थी। कपिल देव ने सिर्फ 38 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी खेली, सुनील गावस्कर 90 रन बनाकर शतक से चूक गए और रवि शास्त्री ने गेंद से 3 विकेट लेकर भारत को 27 रन की ऐतिहासिक जीत दिलाई। पूरी खबर पढ़ें।