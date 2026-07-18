कार्डिफ में इस हफ्ते की शुरुआत में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में चार विकेट से जीत हासिल करके 1-1 से बराबरी कर ली थी। अब रविवार (19 जुलाई) को ‘क्रिकेट के मक्का’ में सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला होगा। भारत का लॉर्ड्स में वनडे में लगभग दो दशकों से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ‘मेन इन ब्लू’ को 22 साल से जीत का इंतजार है।

लॉर्ड्स भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे खास पलों का गवाह रहा है। 1983 में कपिल देव की अगुआई में भारत पहली वर्ल्ड कप जीता था। 2002 में नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में 325 रन का शानदार चेज इसी मैदान पर हुआ था। सौरव गांगुली के मशहूर बालकनी पर शर्ट लहराकर नेटवेस्ट ट्रॉफी की जीत का शानदार जश्न मनाया था। इन खास पलों के बाद भारत ने 2004 के बाद से लंदन स्थित इस मैदान पर जीत का इंतजार है।

2004 के बाद से भारत को लॉर्ड्स में 3 बार हार मिली

2004 के बाद से भारत को लॉर्ड्स में 3 बार हार मिली है। भारत यहां पिछला मुकाबला 2022 में खेला था। 100 रन से उसे हार मिली थी। 2011 में एक मैच टाई रहा था। बारिश से प्रभावित चेज में मेजबान टीम ने डकवर्थ-लुईस (DLS) पार स्कोर बनाया था। 2026 की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को होगा। शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम 22 साल का सूखा खत्म करेगी और विदेशी सरजमीं पर पहली बार वनडे सीरीज जीतेगी।

लॉर्ड्स में भारत — चार दशकों का ODI सफर कुल मैच 9 जीत 2 हार 6 टाई 1 टाइमलाइन पूरी तालिका यादगार पल सभी 1970s-80s 1990s-2000s 2010s-2020s 1975 बनाम इंग्लैंड 202 रन से हार 1970s-80s भारत का लॉर्ड्स में पहला ODI। सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर 36* बनाए — ODI इतिहास की सबसे चर्चित पारियों में से एक। 1983 बनाम वेस्ट इंडीज 43 रन से जीत 1970s-80s विश्व कप फाइनल! कपिल देव की अगुआई में भारत ने 183 रन का बचाव कर दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराया। क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। 1990 बनाम इंग्लैंड 55 रन से हार 1990s-2000s 282 का पीछा करते हुए भारत 226 पर ऑलआउट। लक्ष्य से 56 रन पीछे रह गई टीम। 2002 बनाम इंग्लैंड 2 विकेट से जीत 1990s-2000s 146/5 से 326 का पीछा! युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने अविश्वसनीय साझेदारी की। सौरव गांगुली का बालकनी पर जश्न — भारतीय क्रिकेट का यादगार पल। 2004 बनाम इंग्लैंड 23 रन से हार 1990s-2000s सौरव गांगुली के 90 रनों के बावजूद भारत हारा। गेंदबाज़ों ने लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाए। 2007 बनाम इंग्लैंड 7 विकेट से हार 2010s-2020s भारत ने 324 बनाए लेकिन इंग्लैंड ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। 2011 बनाम इंग्लैंड टाई (D/L) 2010s-2020s भारत ने 280/5 बनाए। बारिश ने खेल रोका — D/L नियम से मैच टाई। इंग्लैंड ने संशोधित लक्ष्य ठीक उतने रन बनाए। 2018 बनाम इंग्लैंड 86 रन से हार 2010s-2020s जो रूट के शतक ने इंग्लैंड को 322 तक पहुंचाया। भारत 236 पर ऑलआउट। 2022 बनाम इंग्लैंड 100 रन से हार 2010s-2020s रीस टॉपली ने 6/24 की घातक गेंदबाज़ी से भारत को 166 पर समेटा। इंग्लैंड ने आरामदेह जीत दर्ज की। साल प्रतिद्वंद्वी नतीजा मुख्य बात युग 1975 इंग्लैंड 202 रन से हार गावस्कर 36* (174 गेंद) 70s-80s 1983 वेस्ट इंडीज 43 रन से जीत विश्व कप फाइनल | कपिल देव 70s-80s 1990 इंग्लैंड 55 रन से हार 226 पर ऑलआउट 90s-00s 2002 इंग्लैंड 2 विकेट से जीत कैफ-युवराज | 146/5 से वापसी 90s-00s 2004 इंग्लैंड 23 रन से हार गांगुली 90 90s-00s 2007 इंग्लैंड 7 विकेट से हार 324 का बचाव नहीं 10s-20s 2011 इंग्लैंड टाई (D/L) 280/5 | बारिश से बाधित 10s-20s 2018 इंग्लैंड 86 रन से हार जो रूट शतक | भारत 236 पर आउट 10s-20s 2022 इंग्लैंड 100 रन से हार टॉपली 6/24 | भारत 166 पर आउट 10s-20s लॉर्ड्स के यादगार पल 1983 ऐतिहासिक जीत विश्व कप फाइनल — कपिल देव का चमत्कार भारत ने महज 183 रन बनाए थे, लेकिन कपिल देव की अगुआई में गेंदबाज़ों ने दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को 140 पर ढेर कर दिया। क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर — भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना। 2002 नाटकीय वापसी कैफ-युवराज की अविश्वसनीय साझेदारी 326 रन के लक्ष्य के सामने भारत 146/5 — लगभग हार तय। तभी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैदान पर जादू किया। जीत के बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी पर शर्ट उतारकर जश्न मनाया — भारतीय क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित पल। 2022 शर्मनाक हार टॉपली का तूफान — भारत 166 पर ढेर रीस टॉपली ने 6/24 की करियर-बेस्ट गेंदबाज़ी से भारत को महज 166 पर समेट दिया। इंग्लैंड ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर 100 रन से जीत दर्ज की — लॉर्ड्स पर भारत की सबसे बुरी हार। स्रोत: ESPNcricinfo | लॉर्ड्स ODI रिकॉर्ड 1975-2022 Jansatta InfoGenIE

ये हैं SENA देशों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर वाले भारतीयों की लिस्ट

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 40 बार 50+ स्कोर किए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 34 बार 50+ स्कोर किए हैं। पूरी खबर पढ़ें।