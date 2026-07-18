कार्डिफ में इस हफ्ते की शुरुआत में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में चार विकेट से जीत हासिल करके 1-1 से बराबरी कर ली थी। अब रविवार (19 जुलाई) को ‘क्रिकेट के मक्का’ में सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला होगा। भारत का लॉर्ड्स में वनडे में लगभग दो दशकों से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। ‘मेन इन ब्लू’ को 22 साल से जीत का इंतजार है।
लॉर्ड्स भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे खास पलों का गवाह रहा है। 1983 में कपिल देव की अगुआई में भारत पहली वर्ल्ड कप जीता था। 2002 में नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में 325 रन का शानदार चेज इसी मैदान पर हुआ था। सौरव गांगुली के मशहूर बालकनी पर शर्ट लहराकर नेटवेस्ट ट्रॉफी की जीत का शानदार जश्न मनाया था। इन खास पलों के बाद भारत ने 2004 के बाद से लंदन स्थित इस मैदान पर जीत का इंतजार है।
2004 के बाद से भारत को लॉर्ड्स में 3 बार हार मिली
2004 के बाद से भारत को लॉर्ड्स में 3 बार हार मिली है। भारत यहां पिछला मुकाबला 2022 में खेला था। 100 रन से उसे हार मिली थी। 2011 में एक मैच टाई रहा था। बारिश से प्रभावित चेज में मेजबान टीम ने डकवर्थ-लुईस (DLS) पार स्कोर बनाया था। 2026 की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को होगा। शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम 22 साल का सूखा खत्म करेगी और विदेशी सरजमीं पर पहली बार वनडे सीरीज जीतेगी।
|साल
|प्रतिद्वंद्वी
|नतीजा
|मुख्य बात
|युग
|1975
|इंग्लैंड
|202 रन से हार
|गावस्कर 36* (174 गेंद)
|70s-80s
|1983
|वेस्ट इंडीज
|43 रन से जीत
|विश्व कप फाइनल | कपिल देव
|70s-80s
|1990
|इंग्लैंड
|55 रन से हार
|226 पर ऑलआउट
|90s-00s
|2002
|इंग्लैंड
|2 विकेट से जीत
|कैफ-युवराज | 146/5 से वापसी
|90s-00s
|2004
|इंग्लैंड
|23 रन से हार
|गांगुली 90
|90s-00s
|2007
|इंग्लैंड
|7 विकेट से हार
|324 का बचाव नहीं
|10s-20s
|2011
|इंग्लैंड
|टाई (D/L)
|280/5 | बारिश से बाधित
|10s-20s
|2018
|इंग्लैंड
|86 रन से हार
|जो रूट शतक | भारत 236 पर आउट
|10s-20s
|2022
|इंग्लैंड
|100 रन से हार
|टॉपली 6/24 | भारत 166 पर आउट
|10s-20s
ये हैं SENA देशों में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर वाले भारतीयों की लिस्ट
दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 40 बार 50+ स्कोर किए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 34 बार 50+ स्कोर किए हैं। पूरी खबर पढ़ें।