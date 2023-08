विदेश में टेस्ट में क्यों फेल हो रही टीम इंडिया; इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने बताई वजह, कहा- ऐसे खिलाड़ियों को करें शामिल

नासिर हुसैन को लगता है कि टीम इंडिया में ऐसे सीम गेंदबाज की कमी है, जो विदेशी दौरे पर बैटिंग भी कर पाए।

लंदन के द ओवल में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान मंत्रणा करते हुए भारतीय खिलाड़ी। (सोर्स- एएनआई फोटो)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram