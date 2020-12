ऑस्ट्रेलिया से हारा भारतः टि्वटर पर अनुष्का का नाम ‘घसीट’ कर ट्रोलिंग की कोशिश

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम बुरी तरह हार गई। ए़डिलेड में कंगारू टीम 8 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। इस हार के बाद विराट कोहली के साथ-साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, टीम इंडिया जब भी खराब प्रदर्शन करती है तो कुछ लोग अनुष्का के नाम को बीच में घसीटने लगते हैं। सोशल मीडिया पर इस हार का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया जाने लगा है।

सिर्फ अनुष्का शर्मा ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें कोच पद से हटाने की मांग की। इतना ही लोग उनकी जगह राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के कोच तौर पर देखना चाहते हैं। शास्त्री के साथ-साथ महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा भी ट्रोल होने लगे। दरअसल, धोनी के रहते एक बार टीम इंडिया इंग्लैंड में 10 रन के अंदर 4 विकेट गंवा चुकी थी। उस तस्वीर को शेयर कर लोग धोनी को नीचा दिखा रहे हैं। वहीं, रोहित शर्मा को दूसरे टेस्ट में ही टीम में देखना चाहते हैं।

India may love cricket but does not understand cricket enough, and you can see that after every loss in terms of what trends on Twitter – Dhoni, Anushka and Rohit.

Ask the right questions, don’t give wrong answers.#INDvAUS

