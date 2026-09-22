भारत बनाम जापान के बीच मंगलवार (22 सितंबर) को खेला गया ऐतिहासिक टी20 मैच के आखिरी ओवर में विवाद हो गया। मैदानी अंपायर ने वाइड देने के बाद भारतीय टीम के नाखुशी जताने पर फैसले को पलट दिय। बॉल को डेड घोषित कर दिया गया। भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में जापान को 2 रन से हराया।
घटना जापान की पारी के आखिरी ओवर की है। मेजबान टीम को 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। अक्षर पटेल गेंदबाज थे। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद लेग साइड की तरफ फेंकी। अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और शॉट लगाने से चूक गए।
अंपायर ने बदला फैसला
अंपायर क्रिस थर्गेट ने वाइड दिया, लेकिन भारत इस फैसले से खुश नहीं था। कप्तान श्रेयस अय्यर को लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात करते देखा गया। फिर दोनों अंपायरों ने चर्चा की और आखिर में फैसला बदल दिया। गेंद को डेड बॉल करार दिया गया। वाइड के लिए जापान को मिला एक्स्ट्रा रन काट लिया गया।
भारत ने 32 रन बनाए
यह फैसला निर्णायक साबित हुआ। जापान सिर्फ 2 रन से हार गया। खराब मौसम और पिच पर नमी की वजह से मैच को पांच-पांच ओवर का कर दिया गया। पिच से गेंदो को उम्मीद से ज़्यादा टर्न मिल रहा था। भारत ने पांच ओवर में कुल तीन बाउंड्री लगाकर 4 विकेट पर सिर्फ 32 रन ही बनाए।
अक्षर ने भारत की लाज बचाई
लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता था। रवि बिश्नोई ने तीसरे ओवर में 10 रन दिए और वाशिंगटन सुंदर (2/13) ने चौथे ओवर में सात रन दिए। हालांकि, आखिरी ओवर में आठ रन चाहिए थे। अक्षर (2-0-7-0) का 150 से ज्यादा आईपीएल मैच खेलने का अनुभव काम आया। उन्होंने शिराई पैटमोर और बेंजामिन इटो-डेविस को कोई मौका नहीं दिया।
भारत-जापान टी20 मैच से पहले ‘वंदे मातरम्’ की गूंज
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच से पहले सानो में सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक पल दिखा। यहां राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम् गूंजा। पूरी खबर पढ़ें।