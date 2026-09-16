वेंकट कृष्णा बी, शुवादित्य बोस। भारत और जापान के बीच राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने का जश्न अब क्रिकेट के मैदान पर भी नजर आएगा। जनवरी 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी के बीच क्रिकेट से जुड़े उपहारों के आदान-प्रदान से शुरू हुई कहानी अब 22 सितंबर को ऐतिहासिक मुकाबले तक पहुंच गई है। मोतेगी ने जयशंकर को जापान क्रिकेट टीम की पिंक जर्सी दी।

एस जयशंकर ने तोशिमित्सु मोतेगी को भारतीय क्रिकेटरों के ऑटोग्राफ वाला बैट भेंट किया। अब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार द्विपक्षीय मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जबकि जापान T20 टीम की कमान केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग के हाथों में है।

यह मैच दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों ने 2027 को ‘भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) के CEO नाओकी एलेक्स मियाजी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ क्रिकेट के नए दर्शक तैयार करना और ICC के किसी पूर्ण सदस्य देश की टीम को जापान लाना था। बाद में यह मैच दोनों देशों की दोस्ती के 75 साल पूरे होने के समारोह का हिस्सा बन गया। इसके बाद जापान क्रिकेट एसोसिएशन को भारतीय अधिकारियों और टीम से बातचीत में दोनों देशों की सरकारों का समर्थन भी मिला। जापान ICC का एसोसिएट सदस्य है।

जापान में बेसबॉल सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और वहां क्रिकेट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एशियाई खेलों में क्रिकेट मुकाबलों से पहले होने वाला यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जापान में क्रिकेट के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जापान क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ नाओकी एलेक्स मियाजी के मुताबिक, इस मैच को लेकर दर्शकों और प्रायोजकों में काफी उत्साह है। सुजुकी भी इस मैच की मुख्य प्रायोजक बन गई है।

नाओकी एलेक्स मियाजी ने बताया, ‘‘जाहिर है आप सुजुकी का जिक्र किये बिना भारत और जापान के बीच 75 साल की दोस्ती के बारे में बात नहीं कर सकते। हमने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और TCS से भी संपर्क किया। ये जेसीए के पार्टनर नहीं थे। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।’’ JCA के बजट का हालांकि एक बड़ा हिस्सा भारत-जापान मैच में लगाया जा रहा है, लेकिन एलेक्स मियाजी ने इसके लंबे समय में होने वाले फायदों की ओर इशारा किया।

एलेक्स मियाजी ने कहा, ‘‘हमारा सालाना बजट 200 से 300 मिलियन येन के बीच है। इस मैच पर हमारा लगभग 100 मिलियन येन खर्च हो रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस इवेंट को सपोर्ट किया है, लेकिन धन से ज्यादा अहम बात है नए दर्शकों को जोड़ना, सबको यह देखने का मौका देना कि एक मैच का क्या असर हो सकता है और यह दिखाना कि जापान की टीम क्या कर सकती है।’’ जापान के कप्तान काडोवाकी-फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘अब यह सच लग रहा है। अब भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस मैच को आयोजित करने में कामयाब रहे हैं।’’

बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद को देखते हुए सानो क्रिकेट ग्राउंड की दर्शक क्षमता 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। एलेक्स मियाजी ने कहा, ‘‘हमने मैच से करीब दो सप्ताह पहले टिकटों की बिक्री शुरू की थी। टिकट बिक्री की घोषणा के लिए ईमेल भेज पाते, उससे पहले ही टिकट बिकने शुरू हो गए थे।’’

भारत-जापान के बीच होने वाले ऐतिहासिक क्रिकेट के सभी टिकट बिक चुके हैं। (फोटो सोर्स- X/@CricketJapan)

जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) क्रिकेट पिच की गुणवत्ता को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) से मदद मांगी। एसएलसी ने सानो के मैदान के साथ-साथ आइची प्रांत के निस्शिन शहर के स्टेडियम के लिए भी अपने ग्राउंड्समैन और पिच तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी भेजी है। एशियाई खेलों के क्रिकेट मुकाबले इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

एलेक्स मियाजी ने कहा, ‘‘हम सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की पिच को दोबारा तैयार करने वाले ही थे, लेकिन हमने यह काम पहले करने का फैसला किया। साथ ही आइची में भी उसी समय पिच तैयार करने का निर्णय लिया। दोनों जगह एक ही तरह की मिट्टी और पिच का इस्तेमाल किया गया है। इससे एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाली टीमें सानो में भी अभ्यास कर सकेंगी।’’

जापान की टीम आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में नियमित रूप से हिस्सा लेती रही है। हालांकि, इस साल की शुरुआत में भारत में आयोजित टी20 विश्व कप में जगह बनाने से वह मामूली अंतर से चूक गई। जापान में क्रिकेट का दायरा अब सानो से आगे भी बढ़ रहा है। सानो देश में क्रिकेट का प्रमुख केंद्र है। जापान क्रिकेट एसोसिएशन का ‘सिटी ऑफ क्रिकेट’ कार्यक्रम टोक्यो के बाहर अलग-अलग शहरों में क्रिकेट को बढ़ावा देने के साथ स्कूलों में भी इस खेल को पहुंचाने पर काम कर रहा है।

यह कार्यक्रम एक दशक से भी अधिक समय पहले सानो से शुरू हुआ था। अब इसके तहत टोक्यो से 300 से 350 किलोमीटर उत्तर में स्थित वातारी ओसाका का काइजुका और निस्शिन भी शामिल हैं। एलेक्स मियाजी ने कहा, ‘‘हम हमामात्सु में भी काम कर रहे हैं। यह वही शहर है जहां सुजुकी का मुख्यालय है।’’ जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ स्कूलों में क्रिकेट को एक विषय के तौर पर भी शामिल किया है।

एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, एशिया कप में खेलने वाली 3 खिलाड़ियों को किया बाहर

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी। इसके लिए एक दिन पहले श्रीलंकाई टीम का स्क्वाड सामने आया है। इस टीम में एशिया कप में खेलने वाली 3 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)