India Independence Day 2018 (भारत का स्वतंत्रता दिवस): भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार (15 अगस्त) को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लंदन में होटल के बाहर तिरंगा झंडा फहराया। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। उसे शनिवार (18 अगस्त) से तीसरे ट्रेंट ब्रिज में तीसरा मैच खेलना है। टीम ने ताज होटल के सेंट जेम्स कोर्ट में सुबह-सुबह झंडा वंदन किया। बीसीसीआई डॉट टीवी पर जारी वीडियो में टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। झंडा वंदन समारोह के बाद राष्ट्रगान हुआ।

भारतीय टीम पहले दो मैच हार कर सीरीज में 0-2 से पीछे है और तीसरे मैच में उसके ऊपर हार से बचने का दबाव होगा।

