India Independence Day 2018 (भारत का स्वतंत्रता दिवस): 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीयों में उत्साह और उल्लास का माहौल है। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में मौजूद भारतीय भी आजादी के इस दिवस पर अपनी खुशी का इजहार करते नहीं चूक रहे हैं। इस मामले में क्रिकेटर्स भी पीछे नहीं हैं। इंग्लैंड में मौजूद टीम इंडिया ने फैंस को बधाई अपने-अपने अंदाज में दी है। इन क्रिकेटर्स ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए सैनिकों के त्याग को याद किया। भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वह फिलहाल मेजबान टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। पहले 2 टेस्ट भारत ने हारे हैं। ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए उसे हर हाल में 18-22 अगस्त के बीच नॉटिंघम में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट को जीतना होगा या ड्रॉ करवाना होगा।

बता दें कि सर्च इंजन Google ने भी Doodle बनाकर भारत की आजादी को समर्पित किया है। जैसे ही आप गूगल के पेज पर जाएंगे तो आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देगी, जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाई देगा। इसके साथ ही इस तस्वीर में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और बाघ, हाथी भी दिखाई दे रहे हैं।

On this day, let us remember and salute our brave freedom fighters who sacrificed their lives for our country and our armed forces who risk their lives everyday to keep our borders safe. Wishing all Indians a very #HappyIndependenceDay2018. Jai Hind! Vande Mataram! pic.twitter.com/uoEw9xGcI0 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) August 15, 2018

Wishing everyone a very Happy Independence day jai hind — Umesh Yaadav (@y_umesh) August 15, 2017

Wishing every Indian across the globe, a very #HappyIndependenceDay! pic.twitter.com/E6gz570mJF — hardik pandya (@hardikpandya7) August 15, 2018

May we always have freedom to choose, freedom to live and freedom to dream…

Happy independence Day 2018#IndependenceDay2018 pic.twitter.com/GVOvcire44 — Mohammad Shami (@MdShami11) August 15, 2018

Today, let’s celebrate the things that unite us all instead of dwelling on our differences. Howzzat for a change? #HappyIndependenceDay #StayWrogn @StayWrogn pic.twitter.com/qqpisavVxt — Virat Kohli (@imVkohli) August 15, 2018

